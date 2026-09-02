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外資賣超913億元！大賣ETF、聯電、國巨 但竟逆勢狂買這類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股2日開低走低收最低，終場以46,164.72點，下跌784點，三大法人聯手賣超1,150.34億元，其中外資大砍913.55億元，統計外資賣超前十名中，ETF占5檔，聯電（2303）、國巨*（2327）也遭大賣，但多檔金融股竟獲外資逆勢大買，在買超前十名中占了7檔。

中東情勢再度惡化，油價大漲，推升美國公債殖利率，且使得聯準會升息預期攀高，進而壓低美股表現，台股2日難逃下跌走勢，早盤以46,901.32點開低，由於美債殖利率攀高壓低科技股表現，台股電子族群普遍承壓，且指數在8月份反彈後已至先前大量套牢區，上方賣壓沉重，台股跌幅擴大，指數收在今日最低。

三大法人聯手賣超1,150.34億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超913.55億元，投信賣超33.18億元；自營商賣超（合計）203.62億元，其中自營商（自行買賣）買超1.56億元、自營商（避險）賣超205.18億元。

盤面上，權值股強弱分明，聯發科（2454）早盤一度衝上4,565元後遭遇賣壓，終場翻黑下跌0.93%，收在4,275元；台積電（2330）開低走低，下跌2.25%，收2,385元，跌破10日線並失守2,400元關卡，但仍守住月線；欣興（3037）股價出現承接買盤，終場翻紅小漲0.21%，收973元，成為載板四雄中唯一收紅個股。

光學族群也是盤面亮點，另外，金融股則是穩盤要角，玉山金（2884）收40.5元，創收盤歷史新高；台新新光金（2887）續創41.2元新高，合庫金（5880）、華南金（2880）、國票金（2889）等同步走強。

統計外資賣超前十名個股，ETF占5檔，包括主動式、反1、正2等，賣超主動統一台股增長（00981A）50,967張最多；另外，賣超聯電45,120張居第二；買超前十名個股中，金融股竟占7檔，買超台中銀（2812）28,714張最多，其次是買超合庫金27,227張；華邦電（2344）、盟立（2464）、友達（2409）也獲外資大買。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

聯電 國巨 外資 台股 三大法人 台積電 聯準會 ETF

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