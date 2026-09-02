三大法人重砍1,150億元！外資大賣913億元 台股重挫784點失守5日線

美伊時隔逾1個月再爆軍事衝突，加劇全球股市震盪，台股2日遭權值電子股賣壓拖累，台積電（2330）、台達電（2308）等同步走弱，集中市場指數下挫784點、跌幅1.67%，收在全日最低點46,164.72點，跌破5日線，成交值降至9,183.93億元。加計集中市場與櫃買市場，上漲709家、下跌1,127家，漲停25家、跌停0家；三大法人更聯手賣超1,150.34億元，其中外資大砍逾910億元，市場呈現「指數下挫、法人大撤退」情勢。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超913.55億元，投信賣超33.18億元；自營商賣超（合計）203.62億元，其中自營商（自行買賣）買超1.56億元、自營商（避險）賣超205.18億元。

盤面上，權值股強弱分明。聯發科（2454）受惠39億美元海外可轉換公司債引進輝達（NVIDIA）與Alphabet投資，市場看好雙方深化ASIC合作，且獲2家美系外資給予「優於大盤」及「買進」評級、目標價上看5,588元及6,800元，不過股價早盤一度衝上4,565元後遇賣壓，終場翻黑下跌0.93%、收4,275元；台積電則受美股下挫拖累，開低走低，下跌2.25%、收2,385元，跌破10日線並失守2,400元關卡，但仍守住月線；至於近期陷入產地標示爭議的欣興（3037），股價連續重挫後出現承接買盤，終場翻紅小漲0.21%、收973元，成為載板四雄中唯一收紅個股。

另一方面，光學族群成為逆勢焦點，近期受惠CPO與機器人雙題材發酵，資金持續聚焦「機器人之眼」。亞光（3019）盤中放量攻上漲停，除積極切入人形機器人鏡頭與CPO領域，其中人形機器人鏡頭已小量出貨，CPO新品也預期2027年有機會貢獻業績；大銀微系統（4576）、盟立（2464）、佳能（2374）、先進光（3362）、新鉅科（3630）、今國光（6209）及大立光（3008）同步走強，光學股成為電子權值股走弱下的盤面亮點。

金融股則扮演穩盤角色，玉山金（2884）因完成三商壽（2867）股權交割，合併慶祝行情延續，股價創40.5元歷史新高；台新新光金（2887）也續創41.2元新高，總座林維俊表示有信心明年股利配發優於今年，帶動合庫金（5880）、華南金（2880）、國票金（2889）等同步走強。