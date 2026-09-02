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台股跌784點失守5日均線 台積電跌破季線支撐

中央社／ 台北2日電

台股今天開低震盪走低，台積電終場收在最低價2385元，跌破2400元及季線2386元支撐；台股指數量縮跌破5日均線46309點及46200點，以最低點46164.72點作收。

加權指數終場收在46164.72點，跌784點，跌幅1.67%，成交金額量縮為新台幣9183.93億元。

權值股台積電今天收在最低價2385元，跌55元，跌幅2.25%；聯發科早盤上漲250元至4565元，不過短線獲利賣壓出籠，終場收在4275元，下跌40元，跌幅0.93%；台達電收最低點1730元，下挫135元，跌幅7.24%；鴻海收251元，跌5元，跌幅1.95%。

受惠卡位6G市場消息，網通廠仲琦收27.9元漲停板，母公司明泰收30.05元、上漲6%。

CPO概念股光聖收在1795元漲停價，華星光、光環分別上漲4%及5.5%；聯鈞、聯亞分別下挫3.68%、0.88%。

康和投顧資深經理呂晉維接受電訪表示，因MSCI調整指數權重，帶動台股8月最後一週上漲獨強，但同一時間國際股市多已陷入整理，台股今天修正有補跌意味。

呂晉維說明，美伊關係緊張等地緣政治影響，加上美國公債殖利率一直往上，全球股市壓力增加，相對全球股市距高點已遠，台股屬於強勢整理；但若9月量縮，即便股市氣氛樂觀，在漲多籌碼零亂下，指數難出現類股輪動局面，只能看個股表現。

台股 台積電 鴻海

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