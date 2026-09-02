聽新聞
0:00 / 0:00
台股跌784點失守5日均線 台積電跌破季線支撐
台股今天開低震盪走低，台積電終場收在最低價2385元，跌破2400元及季線2386元支撐；台股指數量縮跌破5日均線46309點及46200點，以最低點46164.72點作收。
加權指數終場收在46164.72點，跌784點，跌幅1.67%，成交金額量縮為新台幣9183.93億元。
權值股台積電今天收在最低價2385元，跌55元，跌幅2.25%；聯發科早盤上漲250元至4565元，不過短線獲利賣壓出籠，終場收在4275元，下跌40元，跌幅0.93%；台達電收最低點1730元，下挫135元，跌幅7.24%；鴻海收251元，跌5元，跌幅1.95%。
受惠卡位6G市場消息，網通廠仲琦收27.9元漲停板，母公司明泰收30.05元、上漲6%。
CPO概念股光聖收在1795元漲停價，華星光、光環分別上漲4%及5.5%；聯鈞、聯亞分別下挫3.68%、0.88%。
康和投顧資深經理呂晉維接受電訪表示，因MSCI調整指數權重，帶動台股8月最後一週上漲獨強，但同一時間國際股市多已陷入整理，台股今天修正有補跌意味。
呂晉維說明，美伊關係緊張等地緣政治影響，加上美國公債殖利率一直往上，全球股市壓力增加，相對全球股市距高點已遠，台股屬於強勢整理；但若9月量縮，即便股市氣氛樂觀，在漲多籌碼零亂下，指數難出現類股輪動局面，只能看個股表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。