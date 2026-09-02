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台股短線操作難度高 法人點名可將2類股納入投資組合

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受中東情勢再度惡化，油價大漲，推升美國公債殖利率，且使得聯準會升息預期攀高，進而壓低美股表現，台股2日難逃下跌走勢，指數開低走低收最低，終場收在46,164.72點，下跌784點；法人坦言，短線指數有回檔壓力，加上類股輪動快速，操作難度較高，若要因應短線波動，可在投資組合中納入兩大類股。

台股早盤以46,901.32點開低，由於美債殖利率攀高壓低科技股表現，台股電子族群普遍承壓，且指數在8月份反彈後已至先前大量套牢區，上方賣壓沉重，台股跌幅擴大，指數收在今日最低，成交量9,183.94億元。

第一金（2892）董事長黃詣庭表示，短線上台股面臨技術面調節壓力，但本周有SEMICON大會，下周蘋果即將發表新機，均可望釋出正面基本面訊息，預料台股下方支撐強勁。

黃詣庭指出，短展望9月，市場屏息以待月中的聯準會FOMC會議，投資人持股意願可能偏低，指數攻高不易，在FOMC會議之後，不確定因素下降，台股指數可能出現短線低點，投資人或可在短線回檔後，再行擇優布局。

黃詣庭建議，保留40~50%現金水位，短線指數有回檔壓力，加上類股輪動快速，盤面缺乏主流族群帶動大盤人氣，操作難度較高，若要因應短線波動，可在投資組合中納入金融、航運等類股。

黃詣庭表示，就指數而言，把握高出低進原則，46,500點以上減碼，下方出現支撐可逢低加碼，預估9月指數區間約44,200~47,500點，不過，他強調，年底看50,000點的看法不變。

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