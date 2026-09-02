快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電跌幅2.25% 台股開低走低下挫784點收46,164點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股2日收盤下跌784點，終場以46,164.72點作收，成交量9,184億元，跌幅1.67%；台積電（2330）收盤價2,385元，下跌55元，跌幅2.25%。

美伊戰事再度緊張引發投資人再度不安，美股收跌也拉低台股走勢，台積電拉低大盤指數約440點之外，台達電（2308）跌勢也拉低指數下滑約115點，日月光投控（3711）、聯電（2303）、台光電（2383）及鴻海（2317）等股合計拉低至盤指數百點左右。

今日成交金額大且走高為：全新（2455）、大立光（3008）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、光寶科（2301）、信驊（5274）、光聖（6442）、華邦電（2344）及穎崴（6515）；成交金額大且疲軟者則為：台達電、穩懋（3105）、國巨*（2327）、聯電、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、日月光投控、京元電子（2449）及南電（8046）。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，美國8月零售銷售出現近九個月首度下滑，零售下滑、勞動市場走弱、油價偏高與長天期公債殖利率居高不下，四項風險同時浮現，雖對部分傳產股有所影響，但無礙台股表現，主因AI供應鏈才是多頭重心，且就經濟部預期8月外銷接單年增率可達60%以上來看，資通訊接單強勁逐以抵銷北美一般消費可能轉弱的影響。

陳思銘表示，7月底聯準會以9比3維持利率在3.50%–3.75%，下次FOMC會議為9月15–16日，目前市場預期以維持利率不變為多數，以美國財政部都主動介入美債殖利率升高的議題並採取積極的購債行為來壓抑殖利率，維持利率不變是可能的決策，因此9月的FOMC對市場影響有限。

台積電 台股 光寶科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

台積電回測5日線！台股開低一度急跌近380點 聯發科領軍抗空

台股往新高挑戰 分析師看好這五族群可以買、欣興也被點名

台積電盤中跌破2400元關卡 台股跌逾700點

相關新聞

台積電跌幅2.25% 台股開低走低下挫784點收46,164點

台股2日收盤下跌784點，終場以46,164.72點作收，成交量9,184億元，跌幅1.67%；台積電（2330）收盤價2,385元，下跌55元，跌幅2.25%。

聯電Q2單季賺贏去年全年！專家提醒「業外獲利灌水逾7成」：實質本益比逼近歷史上緣

從 AI 前幾年崛起後，成熟製程龍頭股聯電近三年反而在50左右震盪。但2026第一個月就開局創新高，整理後，第二季從57.4上漲約223%創歷史新高185.5。 基本面成績單也同樣亮眼，EPS 從上一季的1.29元跳到3.39元，對比參考一下，2025全年 EPS 也就3.34元，等於一季賺贏去年全年。 隨著台股7月去槓桿，聯電也跟著一度回測至百元。從原本超過40倍本益比，回落到16至20倍，看似相對合理區間，但也是這波行情最容易被誤讀的盲點。

台積電回測5日線！台股開低一度急跌近380點 聯發科領軍抗空

美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數下挫逾2%，台股2日開盤下跌47.4點、報46,901.32點，隨後在台積電（2330）回測5日線領跌之下，大盤一度下挫近380點、探至46,571.84點；惟聯發科（2454）續強，並帶動南亞（1303）、緯創（3231）、台塑化（6505）、緯穎（6669）等逆勢走高，牽制空方攻勢，多空於46,500點附近激烈拉鋸。盤面上，南亞、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等交投熱絡。

台股短線操作難度高 法人點名可將2類股納入投資組合

受中東情勢再度惡化，油價大漲，推升美國公債殖利率，且使得聯準會升息預期攀高，進而壓低美股表現，台股2日難逃下跌走勢，指數開低走低收最低，終場收在46,164.72點，下跌784點；法人坦言，短線指數有回檔壓力，加上類股輪動快速，操作難度較高，若要因應短線波動，可在投資組合中納入兩大類股。

單月淨利年增六倍！這檔機械股跨入先進封裝供應鏈 股價創新高

國際半導體展2日盛大開展，但受到美債殖利率陡升、油價大漲壓力，台股漲多回調，盤中下跌近700點，然大甲永和機械（2221）股價逆勢攻上漲停板85.4元，並創下新高。大甲昨公布7月自結，單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元。

美伊再開戰拖累台股！半導體展點火設備股 蔚華科、精測、均華飆漲停

美伊時隔一個多月後再度爆發軍事衝突，推升原油價格持續上漲，也引爆全球股市震盪，台股2日早盤一度重挫逾720點，不過半導體產業年度盛會SEMICON Taiwan 2026正式登場，部分半導體設備概念股逆勢吸金，蔚華科（3055）、精測（6510）強攻漲停，均華（6640）也頻頻亮燈，穎崴（6515）、天虹（6937）等同步強攻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。