台積電跌幅2.25% 台股開低走低下挫784點收46,164點

台股2日收盤下跌784點，終場以46,164.72點作收，成交量9,184億元，跌幅1.67%；台積電（2330）收盤價2,385元，下跌55元，跌幅2.25%。

美伊戰事再度緊張引發投資人再度不安，美股收跌也拉低台股走勢，台積電拉低大盤指數約440點之外，台達電（2308）跌勢也拉低指數下滑約115點，日月光投控（3711）、聯電（2303）、台光電（2383）及鴻海（2317）等股合計拉低至盤指數百點左右。

今日成交金額大且走高為：全新（2455）、大立光（3008）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、光寶科（2301）、信驊（5274）、光聖（6442）、華邦電（2344）及穎崴（6515）；成交金額大且疲軟者則為：台達電、穩懋（3105）、國巨*（2327）、聯電、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、日月光投控、京元電子（2449）及南電（8046）。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，美國8月零售銷售出現近九個月首度下滑，零售下滑、勞動市場走弱、油價偏高與長天期公債殖利率居高不下，四項風險同時浮現，雖對部分傳產股有所影響，但無礙台股表現，主因AI供應鏈才是多頭重心，且就經濟部預期8月外銷接單年增率可達60%以上來看，資通訊接單強勁逐以抵銷北美一般消費可能轉弱的影響。

陳思銘表示，7月底聯準會以9比3維持利率在3.50%–3.75%，下次FOMC會議為9月15–16日，目前市場預期以維持利率不變為多數，以美國財政部都主動介入美債殖利率升高的議題並採取積極的購債行為來壓抑殖利率，維持利率不變是可能的決策，因此9月的FOMC對市場影響有限。