玉山009827今掛牌！一萬元搶當科技巨頭股東

一萬元投資，也能搶當全球科技巨擘股東。國內首檔聚焦算力ETF—玉山未來全球算力ETF（009827） 2日正式掛牌。

009827不僅網羅全球3大算力三本柱、7大算力產業鏈、精選50檔頂尖龍頭企業，根據9月1日公告最新持股，包括：SpaceX、輝達、微軟、亞馬遜、Rocket Lab火箭實驗室、Alphabet、TSMC台積電（2330）、Broadcom博通、Micron美光、GE Vernova奇異維諾瓦為前十大成分股，投資人可透過009827領先掌握布局機會。

009827是全台首檔率先卡位全球算力核心產業的ETF，從市值最大AI算力企業中，層層篩選出具有競爭力的算力3本柱：AI科技、AI基礎建設、太空衛星等前瞻平台，完整布局算力三大核心支柱。

同時，嚴選全球50大算力菁英，掌握產業關鍵話語權，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先企業009827追蹤的是「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，標的範圍涵蓋全球主要交易所中市值達1億美元以上、近三個月日均交易量達100萬美元以上的企業，並依據產業分類篩選出七大算力產業鏈。

SpaceX宣布斥資千億美元建第三座星艦基地，擴張版圖迎爆發，太空資料中心預計明年發射；而輝達第2季財報亮眼再度驗證AI需求強勁，輝達也提到開始與SpaceX在內的合作夥伴出貨，持續推升AI運算熱潮。

玉山未來算力ETF經理人楊立楷表示，009827涵蓋包括AI科技中的半導體、雲端運算、AI軟體，AI基礎建設中的數據中心、電力公用事業與替代能源、工業電氣設備、發電設備，以及太空衛星的太空衛星設備服務，並採取50%：30%：20%配置，從算力產業鏈中的半導體，挑選市值最大的8檔，並自其他6大產業各挑選市值最大的7檔，共計50檔成分股。

楊立楷表示，009827成分股定審設計上採取每半年定審一次，時間點分別落在5月與11月，其「快速納入 (Fast Entry)」規則，只要是符合資格之新上市證券，如IPO、直接上市及分拆上市等企業，可於每年2月與8月提前納入，例如SpaceX，8月就納入了太空巨擘SpaceX(最新權重為11.17%)，且比重也是國內ETF比重相對高；隨著發射成本降低、小型衛星普及，以及通訊和AI應用需求增加，掛牌後讓投資人更能即時掌握AI算力與創新投資機會。