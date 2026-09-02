費半下跌 台積電壓盤 台股開低跌破五日線 法人：逢高調節賣壓出籠

從 AI 前幾年崛起後，成熟製程龍頭股聯電近三年反而在50左右震盪。但2026第一個月就開局創新高，整理後，第二季從57.4上漲約223%創歷史新高185.5。 基本面成績單也同樣亮眼，EPS 從上一季的1.29元跳到3.39元，對比參考一下，2025全年 EPS 也就3.34元，等於一季賺贏去年全年。 隨著台股7月去槓桿，聯電也跟著一度回測至百元。從原本超過40倍本益比，回落到16至20倍，看似相對合理區間，但也是這波行情最容易被誤讀的盲點。

2026-09-02 11:25