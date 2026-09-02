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費半下跌 台積電壓盤 台股開低跌破五日線 法人：逢高調節賣壓出籠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數1日全數下跌，以費城半導體指數下跌2.1%最重，拖累台股2日開低走低，盤中最低下跌746點至46,202點，跌破五日線。台積電盤中最低下跌50元至2,390元，跌破月線大關，壓低大盤指數逾400點。盤面逆勢抗跌族群包括矽光子、光學、AI測試、機器人、IC設計等。

法人指出，美股科技股壓回，加上台股昨日再往上，指數將逐漸進入前高套牢區，逢高調節賣壓恐伺機出籠，大盤將高檔震盪，今日有回測五日線風險。台股高檔震盪，操作策略建議短打下半年業績成長、線型強勢、法人加碼股。

法人表示，資金在強勢股與落後補漲股之間快速輪動。後續可持續關注成交量能否重新放大以確認攻勢延續性，並留意昨日強勢族群獲利了結後的量價變化。

法人 台股 台積電

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