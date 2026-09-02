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單月淨利年增六倍！這檔機械股跨入先進封裝供應鏈 股價創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

國際半導體展2日盛大開展，但受到美債殖利率陡升、油價大漲壓力，台股漲多回調，盤中下跌近700點，然大甲永和機械（2221）股價逆勢攻上漲停板85.4元，並創下新高。大甲昨公布7月自結，單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元。

大甲為台灣最大不鏽鋼管配件專業製造供應商，潔淨級事業部部分，產品包括潔淨管及對焊管式配件、管配件、管套式儀控用管配件等，應用在半導體及光電產業製程流體輸送、潔淨環境需求產業的氣體輸送，主要客戶包括台積電（2330）、日月光（3711）等半導體及光電廠。

旗下子公司大川研科技為台積電的長期外包合作夥伴，長期承攬台積電的廠務工程與特殊氣體系統操作，主要在竹科、中科及南科等廠區提供氣體系管理服務（TCGM）與設備維護。

由於AI需求帶動半導體廠提高資本支出，推升潔淨級管材與組件需求，大甲第2季營收4.35億元，年增23.23%；歸屬母公司業主淨利0.5億元，年增138.1%，EPS為1.17元。第2季毛利率23.84%、營益率14.57%，其中營益率已連續三季增加。

7月營收1.4億元，月減6.2%，年增38.5%，自結單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元。

除了半導體大廠建廠訂單，大甲與金屬中心合作，成功開發「低蒸氣壓前驅物氣化供應系統」，能穩定輸送氣體，讓鍍膜品質更均勻，進一步提升2%至3%的製程良率，未來可應用在面板級封裝領域。

大甲今盤中一度漲停，創下歷史新高，盤中漲停打開，漲幅剩逾6%。

供應鏈 大甲 油價

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