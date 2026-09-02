凱基證券隨身e策略 APP 再進化 打造一站式智慧選股新體驗

凱基證券「隨身e策略」APP全新升級，推出嶄新「選股」介面，整合台股、港股、滬深股等市場資訊及多元商品投資訊息，並結合凱基投顧研究團隊的專業觀點，打造從市場觀察、標的篩選到投資決策的一站式平台，協助投資人更快速掌握投資機會、提升決策效率。

台股投資熱度持續升溫，投資人參與度再創新高。根據臺灣證券交易所統計，截至2026年7月底，台股累積開戶數已突破1,460萬戶，續創歷史新高；單月新增近11.9萬戶，其中，30歲以下投資人占7月新增開戶數更高達63.89%，顯示全民投資時代已經來臨。

新版「選股」介面以投資人需求為核心，全面整合市場行情、熱門排行與投資主題內容，讓投資人可依據關注的市場與商品快速切換資訊視角。透過熱門排行功能，不論是投資新手觀察市場熱度，或是進階投資人追蹤資金流向，都能即時掌握市場焦點個股。投資人不僅可快速查看標的行情、加入自選清單，亦可直接連結下單功能，將過去需在不同頁面切換的流程整合至同一平台，大幅縮短搜尋資訊與執行交易的時間。

在專業研究內容方面，全新選股介面導入凱基投顧獨家研究資源，包括個股評等變動、研究報告與專家觀點等重要資訊。投資人可即時掌握個股升評、降評及投資建議，並直接閱讀研究報告，快速了解市場變化背後的邏輯與產業趨勢。此外，平台更提供影音、語音與文字等多元內容形式，讓投資人可依照自身習慣接收研究資訊，以更有效率的方式掌握市場脈動。

除了整合市場資訊與研究內容，凱基證券也進一步強化選股工具的深度與廣度。新版介面整合超過150種策略選股模型，結合AI分析、歷史回測與凱基投顧專家研究成果，協助投資人從海量個股中快速篩選潛在機會。投資人除了可直接追蹤凱基精選策略，查看策略勝率與歷史績效外，亦可透過技術面、籌碼面、基本面、排行及獨家指標等條件，自行建立客製化選股策略，並運用回測功能驗證投資邏輯，打造更符合個人需求的選股方式。

透過市場資訊、專家研究與智慧選股工具的全面整合，「隨身e策略」APP正逐步打造更完整的數位投資旅程，讓投資人從發掘機會、研究分析到完成投資決策，都能更快速、更有依據。凱基證券也將持續推動數位創新，陪伴投資人掌握市場機會、累積長期投資實力，實踐「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，讓每一次投資決策都成為累積未來的重要一步。