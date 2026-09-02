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台積電盤中跌破2400元關卡 台股跌逾700點
受美國與伊朗敵對行動升高、美股齊跌影響，台股今天開低走低，台積電盤中下跌50元、失守2400元關卡，壓低台股下探至46225點，跌722點，跌破5日線46347點。
至10時39分，加權指數達46278.34點，跌670.38點，跌幅1.43%，成交金額新台幣5369.52億元。
權值股台積電盤中達2390元，跌50元；聯發科逆勢上漲250元至4565元，隨後漲勢收斂壓回平盤；台達電下探1750元，跌115元；鴻海盤中低點為251元，下挫5元。
伺服器大廠緯穎今天除權，盤中觸及漲停板2875元後拉回，並一度翻黑。
CPO概念股光聖盤中高掛漲停板1795元，聯亞及IET-KY分別上漲逾3%及6%；聯鈞遭列注意股票，應主管機關要求公告自結7月稅後純益1.48億元，年增279%，每股純益1.02元，盤中下挫逾3%。
台塑四寶的南亞1日公布自結財務數字，7月歸屬母公司業主淨利31.68億元，較去年同期暴增337倍，今天盤中逆勢上漲逾5%，盤中漲勢收斂。
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