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美伊再開戰拖累台股！半導體展點火設備股 蔚華科、精測、均華飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美伊時隔一個多月後再度爆發軍事衝突，推升原油價格持續上漲，也引爆全球股市震盪，台股2日早盤一度重挫逾720點，不過半導體產業年度盛會SEMICON Taiwan 2026正式登場，部分半導體設備概念股逆勢吸金，蔚華科（3055）、精測（6510）強攻漲停，均華（6640）也頻頻亮燈，穎崴（6515）、天虹（6937）等同步強攻。

台股2日受到國際金融市場震盪拖累，早盤由台積電（2330）領跌，集中市場指數一度下挫逾720點、回防46,200點關卡；在大盤氣氛偏空之際，半導體設備股卻展現抗跌強勢，成為盤面少數逆勢焦點。其中蔚華科、精測雙雙攻上漲停，均華漲逾8%，穎崴漲逾5%，天虹、迅得（6438）、盟立（2464）也漲逾半根停板。

法人指出，SEMICON Taiwan 2026於2日至4日在台北南港展覽館登場，今年展會規模再創新高，共吸引超過1,300家展商、4,300個攤位，來自65國、超過10萬名專業人士參與，聚焦AI、機器人、先進製程與封裝、量子技術及智慧製造等熱門領域，產業題材可望為半導體設備股增添想像空間。

其中，大會今年首度將「大師論壇暨全球生態系高峰會」升級為全天規格，並邀請Google AI與基礎架構資深副總裁Amin Vahdat發表主題演講；下午CEO Summit則集結微軟、美光、博通、英飛凌、Meta與NVIDIA等科技巨頭，從運算、記憶體、傳輸互連、電源到AI基礎設施，全面聚焦AI時代半導體生態系演進。

產業基本面同樣釋出正向訊號。SEMI日前公布年中的全球OEM半導體設備市場預測，預估2026年全球半導體製造設備銷售額將達1,659億美元，年增23.2%、創歷史新高；在AI基礎建設持續擴張、先進邏輯、HBM及先進封裝需求升溫帶動下，設備投資動能可望延續至2028年，屆時銷售額預計進一步攀升至2,295億美元。

法人認為，雖然短線台股仍受到國際地緣政治與美股震盪干擾，但AI資本支出、先進製程及高階封裝需求仍是半導體設備產業的中長期成長主軸；加上SEMICON Taiwan 2026登場，有助於市場重新聚焦設備供應鏈基本面，設備股能否延續逆勢強勢表現，成為盤面後續觀察焦點。

美伊 精測 半導體

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