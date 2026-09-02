11兆台幣錢進複委託 美股用戶第2季更抱緊半導體金鏟子

「鏟子股」成今年前七月最大驚奇，大筆資金流入下，不僅推高了複委託金額破11兆元，也讓七巨頭權值股黯然失色。永豐金證券內部數據發現，複委託用戶今年第2季開始減持特斯拉、Meta等七巨頭，改清一色買進半導體供應鏈個股，如上游晶片與封測、光通訊，記憶體等，讓「金鏟子」成為前七月最明確的資金派對主旋律。

據券商公會統計，前七月全台複委託金額破11.4兆元，改寫歷年新高，年增率高達109%。

其中美股交易最受歡迎，許多槓桿型ETF交易量呈現倍數成長，且高度集中在記憶體與半導體個股，整體呈現「降低避險、增加槓桿」趨勢。永豐金證券進一步分析，股民即使購買ETF，也高度集中在記憶體與半導體個股，與股票交易方向完全同調，投資人風險偏好持續走揚。

不過市場部分聲音擔心，若美國核心通膨如連續加溫，或可能使美國聯準會升息。對此永豐金證券資深策略分析師陳泓睿提出兩大分析，認為今年聯準會升息機率不高。

首先，商品價格與原油並非此波通膨升溫的主因。雖然中東戰火一度推升油價，帶動美國3月、4月名目CPI分別月增0.9%與0.4%，但之後各月增幅均未超過0.2%。陳泓睿認為，油價上漲帶來的通膨壓力並未進一步擴散至核心通膨。其次，即便接下來美伊衝突降溫、原油供給恢復正常，讓2027年上半年油價高機率低於今年上半年，聯準會也不太可能僅因油價回落而啟動降息。反向推論，同樣不會單純因今年油價上升而選擇升息。

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