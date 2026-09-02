台積電回測5日線！台股開低一度急跌近380點 聯發科領軍抗空

「纖維」對投資人而言絕不陌生。從早期紡織業的尼龍與聚酯纖維、塑化工業的聚丙烯纖維（PP），到建材工程常用的傳統玻璃纖維，這項基礎材料早已深植傳統產業。 然而，搭上 AI 浪潮後，纖維材料正掀起一場高階規格革命：從高速資料傳輸的光纖、AI 眼鏡輕量化的醋酸纖維鏡框、AI 伺服器的耐熱聚酯纖維，到 AI 資料中心高頻高速 PCB 必備的高階玻纖布，纖維已躍升為科技供應鏈的核心心臟。 隨著規格朝高精密與高附加價值升級，看似傳統的纖維正全面脫胎換骨，開啟跨領域的新投資商機。

2026-09-02 09:36