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台積電回測5日線！台股開低一度急跌近380點 聯發科領軍抗空
美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數下挫逾2%，台股2日開盤下跌47.4點、報46,901.32點，隨後在台積電（2330）回測5日線領跌之下，大盤一度下挫近380點、探至46,571.84點；惟聯發科（2454）續強，並帶動南亞（1303）、緯創（3231）、台塑化（6505）、緯穎（6669）等逆勢走高，牽制空方攻勢，多空於46,500點附近激烈拉鋸。盤面上，南亞、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等交投熱絡。
美伊衝突升溫推升油價，市場對通膨與聯準會升息的疑慮再起，美股四大指數昨夜全面收黑，費半重挫2.14%，台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.32%、惟日月光（3711）與聯電（2303）ADR分別上漲1.3%、2.97%，台指期夜盤則下挫522點、收46,679點，台股今日面臨高檔震盪壓力。
盤面上，五大權值股開盤僅聯發科續強開高在4450元，其餘皆開低。其中，台積電開低25元、報2,415元，台達電（2308）開1,815元、鴻海（2317）開253元、日月光投控開599元。
類股方面，塑化、油電燃氣、電腦設備等漲幅居前，電子零組件、電子通路、其他電子、電器電纜等相對疲弱。
回顧台股1日表現，集中市場指數上漲820.25點、收46,948.72點，成交值1.08兆元。三大法人買超566.37億元，其中，外資買超267.08億元，投信買超136億元，自營商買超163.3億元。
法人指出，46,000點能否轉為支撐、量能能否維持高檔，是台股續攻47,100點的關鍵；惟非農、CPI前市場追價意願恐受抑，短線宜避免追高，聚焦蘋果新品等題材股。
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