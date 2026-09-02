傳產搭上AI浪潮大翻身！纖維材料規格升級掀革命 專家點名「真正受惠」關鍵台廠

「纖維」對投資人而言絕不陌生。從早期紡織業的尼龍與聚酯纖維、塑化工業的聚丙烯纖維（PP），到建材工程常用的傳統玻璃纖維，這項基礎材料早已深植傳統產業。

然而，搭上 AI 浪潮後，纖維材料正掀起一場高階規格革命：從高速資料傳輸的光纖、AI 眼鏡輕量化的醋酸纖維鏡框、AI 伺服器的耐熱聚酯纖維，到 AI 資料中心高頻高速 PCB 必備的高階玻纖布，纖維已躍升為科技供應鏈的核心心臟。

隨著規格朝高精密與高附加價值升級，看似傳統的纖維正全面脫胎換骨，開啟跨領域的新投資商機。

一、纖維在材料科學上到底怎麼分類

材料科學上歸類的「纖維（Fiber）」：連續或不連續的細絲組成的物質，並具有一定柔韌性與強力的細長物質。依照原物料來源，大致可以分成三大家族：

天然纖維：直接來自動植物或礦物，不經人工合成，例如棉花、羊毛、蠶絲，或已被大量禁用的石棉。 人造纖維（半合成纖維）：用天然原料（通常是植物纖維素）經化學處理製成，材料-KY的醋酸纖維就屬於這一類，原料是木漿的纖維素，經醋酸酐處理後製成。 合成與無機纖維：完全從石化原料人工合成，天然界不存在，新纖的聚酯纖維、以及後面會談到的玻璃纖維、光纖都屬於這一類。

「纖維」只是形狀分類、不是材質分類，市面上才會出現一大堆名字裡有「纖」字，用根據技術差異性，展現完全不同的用途，接下來就從這三大家族裡，挑幾個目前最熱門、又剛好都在搭AI商機的具體案例來看。

二、搭AI商機的人造纖維應用

1. 半合成纖維－醋酸纖維（Acetate Fiber）：材料-KY（4763）

醋酸纖維（Cellulose Acetate）是以天然木漿纖維素經化學改質製成的半合成材料，材料-KY（4763）正是以此起家。

它最傳統的「纖維」應用是香菸濾嘴用的醋酸絲束。

2022 年因全球供應鏈重組擠壓歐美大廠產能，材料-KY 接獲大量轉單，加上加熱菸（絲束用量為傳統紙菸 1.7 至 2 倍）滲透率提升，帶動其纖維絲束業務結構性暴增。

除了抽絲做成濾嘴，醋酸材料的第二大應用是眼鏡鏡框板材。全球高階眼鏡框膠板龍頭義大利 Mazzucchelli 即為其長期合作夥伴。

隨著 Meta 與 Luxottica 帶動 AI 智慧眼鏡熱潮，材料-KY 透過提供上游高純度醋酸原料，切入主打輕量化（約 15 克）、高彈性與記憶形變的 AI 眼鏡框供應鏈，將傳統材料成功延伸至 AI 穿戴裝置商機。

2. 合成纖維－聚酯纖維（Polyester Fiber）：新纖（1409）

聚酯（Polyester）是由石化原料（對苯二甲酸與乙二醇）聚合而成的化合物，我們熟知的「涼感衣」服飾布料就是聚酯纖維。

新纖（1409）本業為聚酯纖維與化纖材料，占營收約六到七成，主要供應傳統紡織業。

不過，新纖搭上 AI 浪潮靠的並非傳統「聚酯纖維」，而是材料延伸出的「高溫工程塑膠」與「半導體化學品」。

公司將聚酯技術提升，開發出具高溫、低介電損耗特性的工程塑膠，已成功打入 AI 伺服器連接器與高速通訊零組件。

旗下合資公司生產的電子級雙氧水也通過關鍵客戶驗證、打入晶圓廠供應鏈，成為老牌纖維廠轉型「AI 伺服器＋半導體」材料的代表。

3. 無機纖維－玻璃纖維／玻纖布（Glass Fiber Cloth）：南亞（1303）、台玻（1802）

把玻璃熔融後拉成比頭髮還細的纖維，再織成布，稱為「玻纖布」（Glass Fiber Fabric）。

這是製作 PCB（印刷電路板）銅箔基板（CCL）的核心補強材料，跟醋酸纖維、聚酯纖維在原料端完全不搭邊，台灣主要生產廠商是南亞（1303，透過南電 8046）、台玻（1802）、建榮（5340）、富喬（1815）、德宏（5475）這幾家。

隨著AI伺服器與高速運算需求升溫，PCB朝高層數、低損耗方向發展，對Low Dk（低介電常數）、Low CTE（低熱膨脹係數）等高階玻纖布的需求大增，日本玻纖龍頭日東紡（Nittobo）主導高階T-glass供應，新增產能要到2027年後才會明顯緩解，直接帶動報價上漲。

4. 無機纖維－光導纖維／光纖（Optical Fiber）：輝達收購美國電信業者留下的長途暗光纖

光纖是由高純度二氧化矽（石英玻璃）高溫拉絲而成，屬於典型的無機纖維，利用光的全反射實現極高速、低衰減的訊號傳輸。

過往電信榮景時鋪設卻未通電啟用的「暗光纖（Dark Fiber）」，如今成了 AI 時代的戰略物資。由於單一資料中心受限於電力與土地供給，輝達（NVIDIA）積極打造跨區的分散式 AI 超級集群，因而出手併購或租用這些長途暗光纖。

要「點亮」這些長途暗光纖，端點與傳輸節點必須大量部署高規格的光學元件、矽光子與高密度光纖陣列，直接為台灣光通訊供應鏈帶來明確的卡位商機。

包含提供上游光電磊晶片的聯亞（3081）、專攻高密度光纖陣列與被動元件的上詮（3363）與波若威（3163），以及主攻高速光模組封測的華星光（4979）與聯鈞（3450），皆隨輝達點亮暗光纖的網路升級潮，順理成章切入這波全球 AI 算力互聯的剛性需求中。

三、四種纖維對照表

除了以上這些應用外，更多特化材料正在醞釀下一波商機，老牌陶瓷廠中釉（1809）已轉型開發能承受上千度高溫的陶瓷纖維，瞄準半導體極高溫製程設備與航太防護領域。

而台虹（8039）則是台灣少數能穩定供應LCP（液晶高分子）與MPI等高階低損耗基板的FCCL龍頭，卡位的正是具備極低介電損耗優勢的「LCP纖維」在6G通訊與超高速線材上的未來商機。

擺脫低價競爭：鎖定纖維「規格升級」與未來高階材料的新商機

這場「纖維復興」的本質，不是舊產業起死回生的故事，而是一次徹底的角色轉換：從過去論斤論兩計價的紡織原料與建材配角，蛻變為決定AI裝置能不能更輕、伺服器能不能更耐熱、資料傳輸能不能更快的關鍵門檻材料。

但正因為「纖維」只是形狀分類、不是材質分類，同一個字底下藏著醋酸、聚酯、玻璃、石英、液晶聚合物等完全不同的化學家族與產業鏈位置，有的公司握有稀缺原料的定價權，有的公司只是下游加工的執行者，兩者能吃到的題材份量天差地遠。

下次看到「XX纖維概念股」這種標題，真正該問的不是「它是不是搭上AI了」，而是它在這條纖維的產業鏈裡，站在哪一段？

掌握的是原料，還是加工？瞄準的高階指標，又是可撓性、耐熱性、散熱性，還是介電損耗？想清楚應用層面，才能分辨誰是真正吃到規格升級紅利的核心廠商。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

搞懂纖維！材料-KY靠醋酸、新纖拓聚酯、台玻升玻纖搶攻AI商機