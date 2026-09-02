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美系大行觀察記憶體產業報告 這兩檔股票被點名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行觀察記憶體產業趨勢會覆蓋愛普*（6531）及旺宏（2337），重申這兩家公司正向。

美系大行表示從SEMICON Taiwan觀察3D堆疊很可能成為超越現今2.5D架構的未來趨勢，其中，三星的zHBM以及更廣泛的DRAM-on-logic（DRAM 疊於邏輯晶片）概念，都顯示記憶體正從位於運算晶片旁邊，轉向垂直整合式架構。會提高混合鍵合（hybrid bonding）、WoW 整合，以及熱設計協同最佳化（thermal co-design）的重要性，這對愛普*是正向觀察。

美系大行也看到NAND正在AI系統中扮演更積極的角色，帶來額外的SLC NAND需求，對旺宏也是正向觀察。

股票 DRAM 旺宏

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