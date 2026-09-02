證交所：永冠停止買賣 康控分盤交易

臺灣證券交易所表示，經形式審閱第一上市公司（含創新板第一上市公司）2026年第2季財務報告，證交所已公告自2026年9月3日起執行處置措施。永冠-KY（1589）停止買賣，康控-KY（4943）變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

永冠能源科技（1589）前因有證交所營業細則第49條之1第1項第7款及第14款、第49條之3第1項第2款、第50條之3第1項第1款及第7款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法、採行分盤集合競價方式暨停止在證券集中交易市場買賣在案。

該公司未依法令期限公告申報2026年第2季財務報告，核有同細則第50條之3第1項第1款規定情事，其上市有價證券併案停止買賣。

英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司（4943）前因有同細則第49條之1第1項第1款及第49條之3第1項第4款規定的情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。

嗣查該公司最近期公告申報之財務報告，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，符合同細則第49條之1第1項第3款，爰將其上市有價證券併案列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。