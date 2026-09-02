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台股8月開戶數再創新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股8月揮別資金去槓桿風暴，展開跌深反彈走勢，投資人看好人工智慧（AI）趨勢，進場意願高昂。臺灣證券交易所昨（1）日統計，市場總開戶數8月增加9.1萬人，續升至1,469.8萬人，再締歷史新猷。

受到AI雜音頻傳、資金去槓桿、美聯準會（Fed）偏鷹等影響，台股7月漲多修正，一度回測半年線，所幸市場賣壓竭盡後，8月多頭展開大反攻，單月強彈3,008點或6.9%並收復所有均線。

8月強彈主因美系雲端服務供應商（CSP）持續調高資本支出，且多數AI供應鏈財報及展望俱佳，帶動台股企業獲利上修未歇，添增多頭信心。證交所統計，8月新開戶數續增約9.1萬人至1,469.8萬人，再寫史上新高，累計今年以來增加93萬人或6.75%。

各年齡開戶數同步上揚。其中，19歲以下單月增加約4萬增至86.8萬人，市場預期9月有機會突破90萬人大關，主要受惠愈來愈多父母提早替小孩開證券帳戶進行長期投資理財，搭上經濟成長列車。

20至30歲增加到約191萬人、月增2.4萬人，31至40歲增加為238.3萬人、月增9,989人，兩者合計8月占有率提升至29.2%，較前一月的29.1%略增。

41至50歲開戶數8月增加9,218人至272.7萬人、占有率18.5%，51至60歲增加5,401人至241.1萬人、占有率16.4%，61歲以上開戶數增加1,267人至427.8萬人，占有率續降至29.1%。

台股 Fed 槓桿

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