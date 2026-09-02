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台股大滿貫9月開門紅 將蓄勢挑戰48,218點新高

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股9月首日交易開門紅，昨（1）日在台積電（2330）、聯發科（2454）兩大AI重量權值股領漲激勵，加上金融股表現亮眼，指數開高走高收最高，終場大漲820點收46,948點，再寫反彈來高峰；台指期更大漲1,232點收47,209點，率先站上「47K」大關。

法人指出，新台幣對美元匯率持續升值，昨日已達31.633元，加上台股成交量能回升，連三日超過1兆元，及技術面各均線多頭排列，台股昨日大漲，盤面一片通紅的大滿貫行情已吹響多頭號角，預期本月上旬有機會挑戰48,218點歷史新高。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等指出，台股昨日開高走高，成功收復8月28日上影線，持續沿5日線墊升，成交量也連四天高於20日均量。

展望後市，雖台股已進入46,500點以上的前波高檔套牢區，市場解套賣壓將轉趨沈重，但由於國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）今日登場，加上蘋果秋季新機發表會即將舉行，配合季底集團與法人作帳行情可期，預期指數將大漲小回、震盪盤堅。

三大法人昨同步由賣轉買，共計買超台股566.3億元。其中外資買超267億元、投信買超136億元、自營商買超163.2億元。八大公股行庫逢高調節、蓄積銀彈，共賣超135.5億元。

台股昨開高走高，最後一盤出現外資、壽險為主，部分公股行庫、市場主力為輔，四大買盤一起進場盛況，點火台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股，連動指數瞬間大漲195點，終場指數漲820點收在當日最高46,948點，為8月5日以來最大漲點，成交值雖縮減至1.1兆元，但若考量前一交易日為MSCI季度調整生效，則人氣有回籠跡象。

千金股中，包括緯穎（6669）等七檔亮燈漲停，檔數則增加一檔華碩（2357）至50檔。而台指期表現更為強勁，大漲1,232點，收47,209點，漲幅2.6%，表現強於集中市場的1.7%，並率先站上「47K」大關，價差由上周五的逆價差145.47點轉為正價差260.28點，趨勢明顯轉強。

台股 匯率 聯發科 台積電

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