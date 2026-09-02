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聯發科重磅利多！大摩列投資首選 花旗喊目標價6,800元

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
聯發科。 聯發科／提供
聯發科。 聯發科／提供

聯發科（2454）39億美元海外可轉換公司債引進輝達與Alphabet投資，有利深化特定應用晶片（ASIC）領域的廣泛合作，外資圈紛紛按讚；摩根士丹利證券（大摩）與花旗證券分別給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各上看5,588元及6,800元，大摩更列為「首選」。

聯發科重磅消息激勵昨（1）日股價開盤跳空漲停，以4,315元一價到底，成為台股盤面多頭指標。大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，聯發科成功定價39億美元海外可轉換公司債，吸引關鍵AI基礎建設生態系夥伴參與，將帶來三大利多。

一是聯發科雖未因這項廣泛的合作調整2027年ASIC市場總額與市占率預測，但這將增加聯發科贏得第二家大型雲端服務供應商（CSP）客戶的機會，聯發科也證實正在與部分新客戶接觸洽談。

二是有利備料相關營收增加。聯發科表示，此次海外可轉換公司債募集資金將用於晶片供應鏈；詹家鴻認為，這應包括採購部分關鍵零組件，例如高頻寬記憶體（HBM）及ABF載板，以及預付晶圓代工產能費用。

三是與Alphabet在張量處理器（TPU）方面合作關係更穩固。因此詹家鴻預期將帶動聯發科2028年ASIC營收有上修空間。

此外，輝達單獨投資35億美元，詹家鴻認為將進一步深化雙方長期合作夥伴關係，致力於打造從邊緣到雲端的AI算力平台；雙方也將合作範圍拓展至多世代雲端AI工廠、區域／邊緣AI算力、車用電子等領域。

聯發科更可藉此採用輝達全新的NVLink Fusion平台，協助客戶將客製化晶片（Custom XPUs）整合至連接NVIDIA NVLink的機架級AI伺服器系統中。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，輝達投資聯發科海外可轉換公司債35億美元，將使聯發科成為極具競爭力的AI ASIC爭奪者，並將聯發科商機拓展至現有超大型雲端業者（Hyperscaler）專案之外。

陳佳儀認為，聯發科正在從智慧手機系統單晶片（SoC）公司轉型為AI運算平台公司，並獲得包括超大型雲端業者客製化AI ASIC、基於輝達架構的AI PC／區域AI系統、車用／實體人工智慧等三個獨立的AI成長引擎。

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