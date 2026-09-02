證交所董座談科技島 林修銘：台灣擁最完整AI鏈

臺灣證券交易所董事長林修銘接受財星雜誌（Fortune）專訪時表示，國內外投資人投資台股時若只關注台積電（2330），恐怕低估了台灣身為科技島的真正價值。

台積電日前公布了幾乎令所有其他公司稱羡的上季業績，然而，亮眼財報仍未滿足投資人期待，台積電股價隔日重挫7.3%，並拖累台股加權指數寫下史上最大單日跌點。

台積電對台股的巨大影響為林修銘帶來挑戰。彭博資訊計算，台灣在今年5月超越印度，成為全球第五大股票市場，僅次於美國、中國大陸、日本與香港；但台股約四成市值集中在台積電一家企業。

因此林修銘及其團隊正努力確保國內外投資人也能密切關注台灣其他公司。他表示，理解台灣的最佳方式，就是將其視為一個「科技島」，從台北、桃園、新竹、台中一路延伸至高雄，各地企業彼此距離僅數小時車程，供應鏈上下游可快速協作，形成其他市場難以複製的產業網絡。

林修銘說：「科技就在我們的DNA裡。」全球投資人投資台灣，並非僅押注單一企業，而是在投資整個AI生態系與供應鏈所創造的價值。

林修銘說：「台積電無疑是台灣最具代表性公司」，「但我們真正的競爭優勢不在於擁有一、兩家世界級公司，而在於擁有全球最完整、最具競爭力的AI生態系。」

林修銘正努力引導投資人關注他所說的「隱形冠軍」。今年1月，臺灣證交所的子公司臺灣指數公司推出「台灣璞玉指數」，不再以電子業為主，而涵蓋生技、營建、食品、體育等產業。

另項重要布局則是2021年推出的「臺灣創新板」（TIB），鎖定AI、半導體、綠能等重點領域。與台股主要大盤指數超過1,000家公司相比，創新板規模仍較小，掛牌公司不到30家，但表現亮眼，今年迄今創新板企業股價已上漲177%。

首次公開發行股票（IPO）市場同樣呈現AI熱潮，2025年臺灣證交所與櫃買市場合計完成70件IPO，募資總額達33億美元，創台灣股市歷史新高，其中約四成來自AI供應鏈企業。

台灣也效法日韓，推行一項鼓勵企業提升股東價值的計畫。這項名為Power Up的計畫旨在推動台灣上市公司加強公司治理，提高資訊揭露透明度。