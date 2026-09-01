「不能只看台積電！」 證交所董座點名隱形冠軍：科技島真正價值在這

臺灣證券交易所董事長林修銘接受財星雜誌（Fortune）專訪時表示，國內外投資人投資台股時若只關注台積電，恐怕低估了台灣身為科技島的真正價值。

全球最大晶圓代工廠台積電日前公布了幾乎令所有其他公司稱羡的上季業績，營收年增40%達到402億美元、獲利飆升77%至223億美元。然而，亮眼財報仍未滿足投資人期待，台積電股價隔日重挫7.3%，並拖累台股加權指數創下史上最大單日跌點。

台積電對台股的巨大影響也為林修銘帶來挑戰。根據彭博資訊計算，台灣在今年5月超越印度，成為全球第五大股票市場，僅次於美國、中國大陸、日本與香港；但台股約有四成市值集中在台積電一家企業。

正因為如此，林修銘及其團隊正努力確保國內外投資人也能密切關注台灣的其他公司。他表示，理解台灣的最佳方式，就是將其視為一個「科技島」，從台北、桃園、新竹、台中，一路延伸至高雄，各地企業彼此距離僅數小時車程，供應鏈上下游可以快速協作，形成其他市場難以複製的產業網絡。

林修銘說：「科技就在我們的DNA裡。」他並強調，全球投資人投資台灣，並非只是押注單一企業，而是在投資整個人工智慧（AI）生態系與供應鏈所創造的價值。

林修銘說：「台積電無疑是台灣最具代表性的公司」，「但我們真正的競爭優勢不在於擁有一、兩家世界級公司，而在於擁有全球最完整、最具競爭力的AI生態系。」

投資機構Acadian資產管理公司的資深投資策略師Ram Thirukkonda指出，台積電位於台灣龐大的AI產業鏈的頂端，底下還有數百家值得投資的小市值公司。在過去約三年的時間裡，不少中小型企業的股價表現甚至超越台積電。他並表示，台灣產業以晶圓代工為核心，使其股市的表現比波動劇烈的南韓股市更加穩健。

林修銘正努力引導投資人關注他所說的「隱形冠軍」，就是那些在電子業裡可能被投資人忽視的賺錢公司。今年1月，臺灣證交所的指數子公司推出了「台灣璞玉指數」，該指數不再以電子業為主，而是涵蓋了生物科技、營建、食品、體育和休閒等產業。

另一項重要布局則是2021年推出的「台灣創新板」（TIB），鎖定AI、半導體、綠能等政府與產業重點領域。與台股主要大盤指數超過1,000家公司相比，創新板的規模仍然較小，掛牌公司不到30家，但表現十分亮眼，今年迄今創新板企業股價已上漲177%。

首次公開發行股票（IPO）市場同樣呈現AI熱潮，2025年臺灣證交所與櫃買市場合計完成70件IPO，募資總額達33億美元，創台灣股市歷史新高，其中約四成來自AI供應鏈企業。

台灣也效法日本和南韓，推行一項鼓勵企業提升股東價值的計畫。這項名為Power Up的計畫旨在推動台灣上市公司加強公司治理，提高資訊揭露透明度。截至1月，近46%的臺灣證券交易所上市公司已公布了Power Up計畫。林修銘表示，改革的核心目標其實很簡單，就是「降低資訊落差」，讓投資人更清楚企業未來的中長期策略，而不只是關注短期獲利。

在外資布局方面，美國與歐洲目前占台灣外資投資約八成，因此仍是證交所最優先爭取的市場。不過，證交所也開始把目光轉向中東、印度與日本，希望進一步擴大台股國際投資人基礎。