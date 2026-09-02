就市論勢／AI基建族群 資金青睞

盤勢分析

8月下旬以來，台股在全球AI投資熱度延續、美國科技股維持強勢，以及企業財報表現優於預期帶動下維持多頭格局。加權指數自7月底大幅震盪後逐步收復失土，8月持續墊高，近期更逼近47,000點整數關卡，顯示市場風險偏好明顯回升。儘管短線漲幅已大，不排除獲利了結賣壓增加，但從技術面觀察，指數仍穩居主要均線之上，中長期上升趨勢並未改變。

從籌碼面看，前波急跌期間市場槓桿籌碼已獲得相當程度清洗，融資增幅相對溫和，籌碼結構較7月動盪期間健康。同時市場資金持續聚焦AI伺服器、ASIC、高頻寬記憶體、先進封裝、散熱、光通訊及資料中心相關族群，顯示主流資金仍圍繞AI基礎建設進行布局。

雖然外資期貨部位仍偏保守，但現貨賣壓已較先前明顯收斂，在企業獲利持續成長支撐下，市場追價意願仍維持一定水準。

投資建議

建議聚焦具備技術門檻、產業地位領先、受惠AI長期趨勢且獲利成長能見度高的核心產業，同時兼顧部分具防禦特性的資產配置。