半導體展高峰論壇 叫座

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）今（2）日起登場，櫃買中心為提高優質上櫃及興櫃公司國際知名度，昨日於展前與永豐金證券合作舉辦「2026年半導體展高峰論壇」，邀請精測（6510）、旺矽、漢測、聖暉*、台特化、群翊，以及德鑫半導體聯盟成員等共襄盛舉。

櫃買中心的「2026年半導體展高峰論壇」，與會公司分享產業競爭優勢與最新營運亮點，吸引近300人次的國內外機構投資人參加，顯示櫃買市場的優質企業深獲國際資本市場青睞及肯定。

櫃買中心表示，截至8月底止，上櫃及興櫃市場半導體業族群總市值已突破5兆元，是櫃買市場市值占比最高的類股。此次參與「2026年半導體展高峰論壇」都是半導體相關領域中的績優公司，除吸引國內眾多資產管理公司與保險公司，也有海外的專業投資機構積極參與，現場交流互動熱烈。

近期櫃買市場表現優異，6月22日櫃買指數收453.50點，創下歷史新高，截至8月底，櫃買指數今年累計上漲達45.4%，上櫃股票日均值約2,250億元。櫃買中心表示，未來將持續積極協助半導體企業進入資本市場，助力優質企業拓展國際能見度與市場規模。