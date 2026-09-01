聽新聞
0:00 / 0:00

「證好學」智能客服上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所啟動「證好學TWSE Academy」，第一步推出智能客服「TWSE投資知識小幫手」，透過對話互動與主題導引，提供便利的投資知識查詢與學習服務，協助投資人找到想了解的資訊，進一步建立正確投資與風險管理觀念，讓投資學習更簡單。

投資知識涵蓋市場制度、金融商品、交易機制及風險管理等面向，面對豐富的學習內容，投資人有時可能不知道從哪裡開始，或需要花費時間尋找所需資訊。「TWSE投資知識小幫手」以「陪伴學習」為核心，透過直覺對話互動，讓投資人從自己感興趣或想了解的主題開始，踏出學習第一步。

無論是剛開始接觸投資，或希望進一步了解特定投資主題，只要提出想學習的問題，小幫手即可協助找到相關知識。從「今天想學什麼？」開始，讓每一次提問，都成為累積投資知識的起點。「TWSE投資知識小幫手」不只著眼於單一問題資訊提供，更重視投資知識的延伸與學習。透過對話互動與內容導引，依據投資人想了解的問題提供相關資訊，並適時推薦延伸主題。

投資人 機制 陪伴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「證好學」教你看懂市場

培育跨域人才 教育部磨課師精選18門AI課程 涵蓋機器學習、AIoT

永豐餘志工逾5300小時陪伴 點亮台東孩子未來

健康主題館／AI改變就醫行為 「全民就醫好幫手」助你找醫院、看對科

相關新聞

台股大滿貫9月開門紅 將蓄勢挑戰48,218點新高

台股9月首日交易開門紅，昨（1）日在台積電、聯發科兩大AI重量權值股領漲激勵，加上金融股表現亮眼，指數開高走高收最高，終場大漲820點收46,948點，再寫反彈來高峰；台指期更大漲1,232點收47,209點，率先站上「47K」大關。

聯發科重磅利多！大摩列投資首選 花旗喊目標價6,800元

聯發科39億美元海外可轉換公司債引進輝達與Alphabet投資，有利深化特定應用晶片（ASIC）領域的廣泛合作，外資圈紛紛按讚；摩根士丹利證券（大摩）與花旗證券分別給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各上看5,588元及6,800元，大摩更列為「首選」。

證交所董座談科技島 林修銘：台灣擁最完整AI鏈

臺灣證券交易所董事長林修銘接受財星雜誌（Fortune）專訪時表示，國內外投資人投資台股時若只關注台積電，恐怕低估了台灣身為科技島的真正價值。

台股8月開戶數再創新高

台股8月揮別資金去槓桿風暴，展開跌深反彈走勢，投資人看好人工智慧（AI）趨勢，進場意願高昂。臺灣證券交易所昨（1）日統計，市場總開戶數8月增加9.1萬人，續升至1,469.8萬人，再締歷史新猷。

就市論勢／AI基建族群 資金青睞

8月下旬以來，台股在全球AI投資熱度延續、美國科技股維持強勢，以及企業財報表現優於預期帶動下維持多頭格局。加權指數自7月底大幅震盪後逐步收復失土，8月持續墊高，近期更逼近47,000點整數關卡，顯示市場風險偏好明顯回升。儘管短線漲幅已大，不排除獲利了結賣壓增加，但從技術面觀察，指數仍穩居主要均線之上，中長期上升趨勢並未改變。

臺日ETF論壇 回響熱

東京證券交易所、大和證券昨（1）日舉辦「臺日ETF交流論壇」，臺灣證券交易所響應參與，匯聚近30家台日具代表性的資產管理業者與證券商，就台日跨境ETF發行規畫等共議兩地市場發展契機，提供雙方建立聯繫及探索潛在合作機會平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。