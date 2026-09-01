「證好學」智能客服上線

臺灣證券交易所啟動「證好學TWSE Academy」，第一步推出智能客服「TWSE投資知識小幫手」，透過對話互動與主題導引，提供便利的投資知識查詢與學習服務，協助投資人找到想了解的資訊，進一步建立正確投資與風險管理觀念，讓投資學習更簡單。

投資知識涵蓋市場制度、金融商品、交易機制及風險管理等面向，面對豐富的學習內容，投資人有時可能不知道從哪裡開始，或需要花費時間尋找所需資訊。「TWSE投資知識小幫手」以「陪伴學習」為核心，透過直覺對話互動，讓投資人從自己感興趣或想了解的主題開始，踏出學習第一步。

無論是剛開始接觸投資，或希望進一步了解特定投資主題，只要提出想學習的問題，小幫手即可協助找到相關知識。從「今天想學什麼？」開始，讓每一次提問，都成為累積投資知識的起點。「TWSE投資知識小幫手」不只著眼於單一問題資訊提供，更重視投資知識的延伸與學習。透過對話互動與內容導引，依據投資人想了解的問題提供相關資訊，並適時推薦延伸主題。