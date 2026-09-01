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櫃買理財教育 向下扎根

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（左五）、金管會綜規處處長劉秀玲（中）、金管會證期局組長程國榮（右五）、台北市國教地方輔導團執行秘書黃國忠（右三）與證券期貨周邊單位及公會代表合影。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（左五）、金管會綜規處處長劉秀玲（中）、金管會證期局組長程國榮（右五）、台北市國教地方輔導團執行秘書黃國忠（右三）與證券期貨周邊單位及公會代表合影。櫃買中心／提供

櫃買中心昨（1）日舉辦「國小版金融理財及永續教育分齡教案」成果發表會，分享推動「航向櫃寶鎮」教案的豐碩成果。櫃買中心董事長簡立忠表示，如同扶植企業發展，櫃買中心不斷向下扎根，陸續建置上櫃、興櫃和創櫃板制度服務中小微企業，孩子們正確的理財與風險觀念也必須從小培養，分齡推進。

金管會綜合規劃處處長劉秀玲與證期局期貨管理組組長程國榮連袂出席，展現主管機關對於金融教育的高度重視，證券周邊單位首長、證券期貨相關公會代表及教育界先進也齊聚一堂，共同見證金融與永續教育在國小校園萌芽。

「航向櫃寶鎮」國小版金融理財及永續教育分齡教案開啟金融與教育跨界交流的新篇章，櫃買中心打破傳統框架，不僅將專業的金融理財與永續觀念，變成有趣的遊戲、故事與生活情境，還將整套教案製作成數位教材（含教師手冊、教學簡報、教學影片與學習單等）開放國小教師免費下載，並舉辦多場師培課程與入校教學。櫃買中心以完整的教學資源，成功把這套教案推廣到全台各地。

劉秀玲表示，感謝櫃買中心及教育界夥伴的投入，讓金融教育走進校園、走進生活，幫助孩子們從小養成「懂理財、知風險、會判斷、能防詐」的能力，具體實踐金管會「金融大回饋」理念。程國榮對櫃買中心將金融專業轉化為優質教育資源，並特別辦理偏鄉教學，發揮金融專業並結合教育體系，讓金融發展的成果能夠與社會共享表示肯定。

簡立忠表示，非常感謝所有參與教案製作的夥伴，以及協力推廣教案的校長和老師們，讓金融與永續的概念走入教育現場，發揮影響力。

屏東大學附設實驗國小、桃園笨港國小、新北鼻頭國小及台南樹林國小等四所協力推廣教案的學校校長也親臨現場，分享第一線的教學經驗與感受。校長們表示，過去複雜且抽象的金融與永續觀念，透過生動的遊戲與故事教學，大大提升學童學習興趣，並在上課時熱烈討論如何消費、投資與防詐，將日常生活與課堂知識融合。

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