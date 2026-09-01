臺日ETF論壇 回響熱

東京證券交易所、大和證券昨（1）日舉辦「臺日ETF交流論壇」，臺灣證券交易所響應參與，匯聚近30家台日具代表性的資產管理業者與證券商，就台日跨境ETF發行規畫等共議兩地市場發展契機，提供雙方建立聯繫及探索潛在合作機會平台。

大和證券專務取締役田澤健一表示，隨台日兩地ETF相互掛牌持續深化，投資人可更便利掌握彼此市場投資機會，進一步拉近台日資本市場距離。而面對AI產業快速發展，資本市場將是推動創新與產業成長的重要力量，期待未來與台日市場各界夥伴深化合作，激盪更多創新構想，並以本次活動為契機，持續推動兩地資產管理產業交流與發展。

臺灣證交所副總經理杜惠娟指出，台灣證交所與東京證交所有四檔跨境ETF掛牌上市，ETF已成連結兩地資本市場重要商品。截至今年7月底，台灣整體ETF資產規模達11兆元，為亞太第三大ETF市場。

杜惠娟說，日本坐擁成熟資本市場及機構投資人基礎，加上近年鼓勵民眾由「儲蓄」走向「投資」，促成龐大ETF及資產管理產業發展空間，兩邊市場各有優勢，且形成互補，如何從「商品互掛」走向「市場互通」將是未來長期拓展的重點，臺灣證交所將持續扮演市場連結者及平台的角色，為業者創造更多新機會。

論壇首先由台灣證交所主講「開拓台日跨境鏈結」，說明主管機關亞洲資產管理中心政策高度支持跨境多元商品發展，臺灣證交所則提供指數授權、跨境ETF、DR發行等豐富合作模式，在日、港、韓、泰均已有實際案例，將台灣資本市場推廣至國際舞台。

台灣證交所亦期待進一步深化與日本合作關係，分享聯名行銷、ETF造市、投資人教育等未來關鍵合作項目；後由東京證交所解析「日本ETF市場動態」，並由日本資產管理業者分別提供實務觀點。

論壇下半場圓桌交流吸引近60位台日資產管理業者與證券商代表參與，分享市場關注議題及有興趣探討的合作方向，涵蓋跨境ETF合作、市場推廣及投資人教育、共同開發ETF商品等，為兩地跨境合作發展注入新動能。東京證交所執行役員礒本直樹結尾指出，台日跨境ETF掛牌是雙方市場合作的重要里程碑，期待以此為基礎，擴大交流及投資機會。