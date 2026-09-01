新壽投資收益亮眼！上半年股債未實現利益近900億元 九成來自股票

台股今年走勢震盪，但新光人壽投資部位仍握有豐厚未實現利益。台新新光金（2887）1日法說會揭露，新壽截至6月底金融資產未實現利益近900億元，其中約九成來自股票。新壽股票投資占比亦從年初不到一成，提高至6月底的13.9%。

新壽上半年稅後純益225億元，受惠合約服務邊際（CSM）穩定攤銷及經常性投資收益挹注；若再加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分損益512億元後，上半年調整後累計獲利達737億元。

除了投資收益，新壽保險本業也持續累積未來獲利。上半年新契約CSM達351億元，截至6月底CSM餘額達2,936億元，較年初2,607億元增加329億元；初年度保費（FYP）762億元、年增37%，其中外幣保單占FYP比重達70.7%。

投資收益方面，新壽上半年避險前經常性收益率達4.19%，相較2025年的3.34%明顯提升，負債成本則由3.7%降至2.3%；上半年避險成本1.22%，整體呈現正利差。

對於資本改善後是否持續拉高股票部位，林維俊表示，不會為新壽股票配置訂定固定上下限，而是掌握兩項原則，一是資本水準能承受多少市場波動，二是風險控管，再交由專業投資團隊依市場狀況彈性操作。新壽投資長王世聰則表示，新資金仍將以債券投資為主，股票配置則視市場變化彈性調整，整體仍採負債驅動投資策略。

市場也關注新壽接軌新一代清償能力制度後的資本水準。林維俊透露，由於主管機關部分計算參數尚未最終確定，目前無法公布精確數字，但依現階段估算，新壽TIS約落在125%至130%之間，最終數字仍待主管機關相關規範及參數底定。