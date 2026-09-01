快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽投資收益亮眼！上半年股債未實現利益近900億元 九成來自股票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台股今年走勢震盪，但新光人壽投資部位仍握有豐厚未實現利益。台新新光金（2887）1日法說會揭露，新壽截至6月底金融資產未實現利益近900億元，其中約九成來自股票。新壽股票投資占比亦從年初不到一成，提高至6月底的13.9%。

新壽上半年稅後純益225億元，受惠合約服務邊際（CSM）穩定攤銷及經常性投資收益挹注；若再加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分損益512億元後，上半年調整後累計獲利達737億元。

除了投資收益，新壽保險本業也持續累積未來獲利。上半年新契約CSM達351億元，截至6月底CSM餘額達2,936億元，較年初2,607億元增加329億元；初年度保費（FYP）762億元、年增37%，其中外幣保單占FYP比重達70.7%。

投資收益方面，新壽上半年避險前經常性收益率達4.19%，相較2025年的3.34%明顯提升，負債成本則由3.7%降至2.3%；上半年避險成本1.22%，整體呈現正利差。

對於資本改善後是否持續拉高股票部位，林維俊表示，不會為新壽股票配置訂定固定上下限，而是掌握兩項原則，一是資本水準能承受多少市場波動，二是風險控管，再交由專業投資團隊依市場狀況彈性操作。新壽投資長王世聰則表示，新資金仍將以債券投資為主，股票配置則視市場變化彈性調整，整體仍採負債驅動投資策略。

市場也關注新壽接軌新一代清償能力制度後的資本水準。林維俊透露，由於主管機關部分計算參數尚未最終確定，目前無法公布精確數字，但依現階段估算，新壽TIS約落在125%至130%之間，最終數字仍待主管機關相關規範及參數底定。

新光人壽 股票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台新新光金上半年賺438億元 大增3.3倍 林維俊：明年股利有信心更好

台新新光金股價衝40元躍「兆元級金控」 林維俊：這是給我們的分數

台股上半年太強！六大壽險股票帳面價值衝破3.3兆元

壽險財報出爐！上半年海賺2,492億元、暴增13倍 20家全數獲利

相關新聞

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

台股9月由多方拔得頭籌！集中市場指數1日開高48.64點、報46,177.11點，在聯發科（2454）跳空漲停領軍下，資金火力迅速向矽光子、PCB、載板、CoWoS等電子族群擴散，推升指數一路攻高，尾盤台積電（2330）再急拉15元、收2,440元，終場集中市場指數大漲820.25點、收46,948.72點，成交值1.08兆元。三大法人合計買超561.39億元。

輝達、Alphabet雙巨頭砸錢力挺 外資解析聯發科將迎這些大利多

輝達（NVIDIA）與 Alphabet 投資聯發科（2454）海外可轉換公司債，深化 ASIC 領域的廣泛合作，外資圈紛紛看俏。摩根士丹利證券（大摩）與花旗證券分別給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各上看5,588元及6,800元，大摩更列為「首選」。

SEMICON引爆押寶潮！ 這檔半導體股大秀肌肉亮燈漲停

「2026 SEMICON Taiwan」2日將正式開展，吸引全球矚目，1日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰。

台灣璞玉永續指數表彰優質非熱門且兼具永續特色股票組合表現亮眼

台灣指數公司新編台灣指數公司台灣璞玉永續指數，自上市股票，運用獲利、配息與市場交易熱度等指標進行篩選，發掘出如璞玉一般具潛藏價值的股票；再根據TIP台灣永續評鑑篩選出評級達BBB級以上且在董事會結構與運作、股東權益等議題表現較佳者，採自由流通市值加權，依序選取至多100檔成分股，以表彰兼具優質非熱門及永續特色的投資組合長期投資績效表現；台灣指數公司自2026年9月1日起發布收盤指數，同步揭示於璞玉指數專區(https://taiwanindex.com.tw/pristine)。

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

台股1日收盤上漲820.25點，終場以46,948.72點作收，成交量1兆810.25億元；台積電（2330）收盤價2,440元，上漲35元，漲幅1.46%。

發哥漲停 台股大漲直逼47K大關 法人：高檔震盪延續 伺機再向上攻高

美股四大指數昨（31）日跌多漲少，不過費城半導體指數上漲0.5%表現最佳，帶動台股1日開高走高，盤中最高上漲789點至46,918點，直逼47K大關。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,435元。 「發哥」聯發科（2454）受惠於輝達買進可轉債35億美元，直接亮燈漲停鎖在4,315元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。