輝達、Alphabet 雙巨頭砸錢力挺 外資解析聯發科將迎這些大利多

輝達（NVIDIA）與 Alphabet 投資聯發科（2454）海外可轉換公司債，深化 ASIC 領域的廣泛合作，外資圈紛紛看俏。摩根士丹利證券（大摩）與花旗證券分別給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各上看5,588元及6,800元，大摩更列為「首選」。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，聯發科宣布成功定價 39 億美元海外可轉換公司債，吸引關鍵 AI 基礎建設生態系夥伴參與，將帶來三大利多。

一、雖然聯發科並未因這項廣泛的合作而調整 2027 年的 ASIC 市場總額與市占率預測，但這將增加聯發科贏得第二家大型雲端服務供應商（CSP）客戶的機會，聯發科也證實正在與部分新客戶進行接觸洽談。

二、備料相關的營收增加。聯發科表示，此次海外可轉換公司債所募集的資金將用於晶片供應鏈；詹家鴻認為這應包括採購部分關鍵零組件，例如高頻寬記憶體 HBM 及 ABF 載板，以及預付晶圓代工產能的費用。

三、與Alphabet 在張量處理器（TPU）方面的合作關係更加穩固。因此詹家鴻預期將帶動聯發科2028 年 ASIC 營收具有上修空間。

此外，輝達單獨投資了35億美元，詹家鴻認為將進一步深化雙方長期合作夥伴關係，致力於打造從邊緣到雲端的 AI 算力平台；雙方也將合作範圍拓展至多世代雲端 AI 工廠、區域／邊緣 AI 算力、以及車用電子等領域。

聯發科更可藉此採用輝達全新的 NVLink Fusion 平台，協助客戶將客製化晶片（Custom XPUs）整合至連接 NVIDIA NVLink 的機架級AI 伺服器系統中。

花旗半導體產業分析師陳佳儀則指出，輝達對聯發科可轉換公司債投資 35 億美元，將使聯發科成為極具競爭力的 AI ASIC 爭奪者，並將聯發科的商機拓展至現有超大型雲端業者（Hyperscaler）專案之外。

陳佳儀並認為聯發科正在從智慧型手機系統單晶片（SoC）公司轉型為 AI 運算平台公司，聯發科並獲得了包括超大型雲端業者客製化 AI ASIC、 基於輝達架構的 AI PC／區域 AI 系統、及車用／實體人工智慧等三個獨立的 AI 成長引擎。