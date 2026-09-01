SEMICON 引爆押寶潮！這檔半導體股大秀肌肉亮燈漲停

「2026 SEMICON Taiwan」2日將正式開展，吸引全球矚目，1日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰。

向來具有半導體產業風向球美稱的「2026 SEMICON Taiwan」，2日將正式於台北南港展覽館登場，今年以「Transform Tomorrow 共構未來」為主軸，預計吸引超過 10萬名國內外參與者與會。今年新增量子科技等專區，成為吸睛焦點。

穩懋今年將於半導體展中大秀肌肉，特別是0.1微米的GaN-on-SiC HEMT先進製程，搶攻次世代衛星通訊商機；也針對AI資料中心推出涵蓋短距到長距的光通訊解決方案，包括VCSEL、CW Laser、EML及磷化銦光子積體電路等。

針對2026年營運，法人預估穩懋每股稅後純益（EPS）將由去年的4元大增至7.5 元，2027年還將再增加至7.82元，增幅分別達87.5%及4.2%。基於獲利持續成長，法人建議「買進」穩懋，目標價上看600元水準。