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三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股9月開門飆820點。聯合報系資料照
台股9月開門飆820點。聯合報系資料照

台股9月由多方拔得頭籌！集中市場指數1日開高48.64點、報46,177.11點，在聯發科（2454）跳空漲停領軍下，資金火力迅速向矽光子、PCB、載板、CoWoS等電子族群擴散，推升指數一路攻高，尾盤台積電（2330）再急拉15元、收2,440元，終場集中市場指數大漲820.25點、收46,948.72點，成交值1.08兆元。三大法人合計買超561.39億元。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超267.08億元，投信買超131.02億元；自營商買超（合計）163.30億元，其中自營商（自行買賣）買超31.57億元、自營商（避險）買超131.72億元。

盤面上，今日的第一把火，來自聯發科。市場傳出輝達（NVIDIA）砸下35億美元投資聯發科，進一步點燃AI ASIC與AI工廠布局想像，聯發科開盤直接跳空鎖住4,315元漲停，終場排隊買單還有1.9萬餘張。並點火周邊概念股擴散，達發（6526）、亞信（3169）、九暘（8040）同步亮燈，AI ASIC概念形成「一人得道、群股跟進」的強勢格局。

另一條火線則是矽光子。配合SEMICON Taiwan 2026登場，市場目光再度聚焦高速傳輸與光通訊需求，相關個股接力上攻，IET-KY（4971）、鼎元（2426）、全新（2455）、前鼎（4908）、汎銓（6830）等紛紛漲停，光環（3234）、上詮（3363）、波若威（3163）也不甘示弱。前股王大立光（3008）更在買盤推升下逼近8,000元，再創歷史新高，高價股與光通訊題材雙雙升溫，讓盤面人氣持續升高。

千金股的另一個焦點落在緯穎（6669）。因應2日除權，每千股配發1,982.7946股，市場提前卡位除權行情，今日股價搶先攻上漲停7,800元，再創歷史新高，並超越大立光，躍居台股第三大千金。並點火穎崴（6515）、精測（6510）、力旺（3529）、雙鴻（3324）、雍智科技（6683）等千金族群個股隨之亮燈。

法人指出，9月台股題材接連登場，市場焦點可望持續升溫。本周有國際半導體展登場，下周則迎來蘋果9月10日凌晨新品發表，此外，上市櫃公司8月營收也將陸續公布，多項題材接棒發酵，可望為台股後續行情提供支撐。

三大法人 台股

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