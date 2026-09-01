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台灣璞玉永續指數表彰優質非熱門且兼具永續特色股票組合表現亮眼
台灣指數公司新編台灣指數公司台灣璞玉永續指數，自上市股票，運用獲利、配息與市場交易熱度等指標進行篩選，發掘出如璞玉一般具潛藏價值的股票；再根據TIP台灣永續評鑑篩選出評級達BBB級以上且在董事會結構與運作、股東權益等議題表現較佳者，採自由流通市值加權，依序選取至多100檔成分股，以表彰兼具優質非熱門及永續特色的投資組合長期投資績效表現；台灣指數公司自2026年9月1日起發布收盤指數，同步揭示於璞玉指數專區(https://taiwanindex.com.tw/pristine)。
台灣璞玉永續指數訂於每年4月進行成分股定期審核、每年6、9、12月進行成分股重大性事件及爭議性產業審核。依據歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2017年4月至2026年6月累積報酬率達252.14%，以及同期間最大跌幅為23.86%，均優於台灣璞玉報酬指數224.62%、-30.32%，顯示其具有穩定且抗跌之績效表現。
台灣璞玉永續指數廣布於25個產業，以2026年4月底資料分析成分股結構、產業分布，其大、中、小型股分別有14檔、52檔、34檔，權重分別為53.99%、38.89%、7.13%，產業分布涵蓋電子零組件、金融業、生技醫療與化學工業等，呈現多元分散。
台灣璞玉永續指數透過永續評級篩選機制，挑選出永續評鑑表現較佳之企業，其中，篩選評級AAA及AA級權重合計達74.02%，A級以上權重更達89.34%，彰顯指數具備優質非熱門股、報酬表現、永續投資特色與抗跌韌性等面向的特點。台灣指數公司延伸台灣璞玉指數的概念，設計台灣璞玉永續指數，期能提供資產管理機構或投資人資產配置與ESG投資參考指標，提升優質非熱門股的關注度，支持投資、產業與實體經濟均衡發展。
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