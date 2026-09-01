快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣璞玉永續指數表彰優質非熱門且兼具永續特色股票組合表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣璞玉永續報酬指數、台灣璞玉報酬指數的績效表現比較。( 資料來源：台灣證券交易所、櫃買中心、台灣指數公司)
台灣璞玉永續報酬指數、台灣璞玉報酬指數的績效表現比較。( 資料來源：台灣證券交易所、櫃買中心、台灣指數公司)

台灣指數公司新編台灣指數公司台灣璞玉永續指數，自上市股票，運用獲利、配息與市場交易熱度等指標進行篩選，發掘出如璞玉一般具潛藏價值的股票；再根據TIP台灣永續評鑑篩選出評級達BBB級以上且在董事會結構與運作、股東權益等議題表現較佳者，採自由流通市值加權，依序選取至多100檔成分股，以表彰兼具優質非熱門及永續特色的投資組合長期投資績效表現；台灣指數公司自2026年9月1日起發布收盤指數，同步揭示於璞玉指數專區(https://taiwanindex.com.tw/pristine)。

台灣璞玉永續指數訂於每年4月進行成分股定期審核、每年6、9、12月進行成分股重大性事件及爭議性產業審核。依據歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2017年4月至2026年6月累積報酬率達252.14%，以及同期間最大跌幅為23.86%，均優於台灣璞玉報酬指數224.62%、-30.32%，顯示其具有穩定且抗跌之績效表現。

台灣璞玉永續指數廣布於25個產業，以2026年4月底資料分析成分股結構、產業分布，其大、中、小型股分別有14檔、52檔、34檔，權重分別為53.99%、38.89%、7.13%，產業分布涵蓋電子零組件、金融業、生技醫療與化學工業等，呈現多元分散。

台灣璞玉永續指數透過永續評級篩選機制，挑選出永續評鑑表現較佳之企業，其中，篩選評級AAA及AA級權重合計達74.02%，A級以上權重更達89.34%，彰顯指數具備優質非熱門股、報酬表現、永續投資特色與抗跌韌性等面向的特點。台灣指數公司延伸台灣璞玉指數的概念，設計台灣璞玉永續指數，期能提供資產管理機構或投資人資產配置與ESG投資參考指標，提升優質非熱門股的關注度，支持投資、產業與實體經濟均衡發展。

股票 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

復華00409A、玉山009827、中信009828三檔 ETF 9月2日同天掛牌

夏至後台、韓科技股降溫 009826逆勢上漲約3.5%展現分散風險優勢

日股基金利多連環秀 今年來指數頻創高

下半年績效居冠！00961規模衝破百億大關…挾年化18％高息迎除息

相關新聞

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

台股1日收盤上漲820.25點，終場以46,948.72點作收，成交量1兆810.25億元；台積電（2330）收盤價2,440元，上漲35元，漲幅1.46%。

發哥漲停 台股大漲直逼47K大關 法人：高檔震盪延續 伺機再向上攻高

美股四大指數昨（31）日跌多漲少，不過費城半導體指數上漲0.5%表現最佳，帶動台股1日開高走高，盤中最高上漲789點至46,918點，直逼47K大關。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,435元。 「發哥」聯發科（2454）受惠於輝達買進可轉債35億美元，直接亮燈漲停鎖在4,315元。

台股往新高挑戰 分析師看好這五族群可以買、欣興也被點名

台股1日開高走高，一度拉升至46,903.88點，上漲775.48點，為7月從低點反彈以來的高點，投資人關注後市表現，是否可以進場布局？證券分析師強調，攻擊量已經出現，各均線呈現多頭排列，台股準備往新高挑戰，點名看好五大族群值得關注。

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

台股9月由多方拔得頭籌！集中市場指數1日開高48.64點、報46,177.11點，在聯發科（2454）跳空漲停領軍下，資金火力迅速向矽光子、PCB、載板、CoWoS等電子族群擴散，推升指數一路攻高，尾盤台積電（2330）再急拉15元、收2,440元，終場集中市場指數大漲820.25點、收46,948.72點，成交值1.08兆元。三大法人合計買超561.39億元。

SEMICON 引爆押寶潮！這檔半導體股大秀肌肉亮燈漲停

「2026 SEMICON Taiwan」2日將正式開展，吸引全球矚目，1日部分押寶買盤已先行搶買，激勵穩懋（3105）股價開高走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價492元攀本波反彈高峰。

台灣璞玉永續指數表彰優質非熱門且兼具永續特色股票組合表現亮眼

台灣指數公司新編台灣指數公司台灣璞玉永續指數，自上市股票，運用獲利、配息與市場交易熱度等指標進行篩選，發掘出如璞玉一般具潛藏價值的股票；再根據TIP台灣永續評鑑篩選出評級達BBB級以上且在董事會結構與運作、股東權益等議題表現較佳者，採自由流通市值加權，依序選取至多100檔成分股，以表彰兼具優質非熱門及永續特色的投資組合長期投資績效表現；台灣指數公司自2026年9月1日起發布收盤指數，同步揭示於璞玉指數專區(https://taiwanindex.com.tw/pristine)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。