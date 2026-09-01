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全球資金瘋搶新興市場 單周吸金22.67億美元居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球資金持續輪動之下，根據EPFR統計，截至2026年8月26日止近一周，全球新興市場股票基金連續保持淨流入，吸金22.67億美元，居各類股票市場之冠。

安聯投信指出，儘管華許在全球央行年會上的談話被市場解讀為偏鷹派立場，導致美股短線拉回，但考量美國公債到期再融資壓力，市場普遍預期聯準會現階段仍將維持按兵不動、不升息也不降息的政策態度。再加上AI科技巨頭財報與財測同步報喜，以及蘋果新機發表等題材支撐，整體市場信心仍具支撐力道。

安聯美國科技領航主動式 ETF 基金（00402A）經理人洪華珍表示，美股2026年第2季財報表現亮眼，科技巨頭獲利持續成長，並同步上調資本支出預算。其中，AI龍頭企業不僅交出優異財報，更釋出樂觀財測，顯示無論是AI基礎建設投資需求，或AI應用端發展，皆維持強勁成長動能。

洪華珍指出，有鑑於AI基礎設施生態系正持續擴大，受惠產業已不再侷限於GPU，而是進一步擴及CPU、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊、網通設備、液冷散熱以及電力基礎建設等領域。隨著市場關注焦點逐步由AI概念驗證階段轉向獲利兌現階段，預期未來AI伺服器出貨成長、大型資料中心建置進度、半導體設備訂單，以及科技巨頭資本支出規模等指標，仍將持續牽動科技股表現。

新興市場 吸金 華許

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