聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

台股1日收盤上漲820.25點，終場以46,948.72點作收，成交量1兆810.25億元；台積電（2330）收盤價2,440元，上漲35元，漲幅1.46%。

今日開盤的聯發科（2454）及欣興（3037）表現為多頭帶來助力，聯發科亮燈漲停至終場，欣興則未再跌停且帶量往平盤價挺進，終場收跌28元，跌幅約2.8%；台積電及聯發科聯手拉抬指數逾450點，日月光投控（3711）、台光電（2383）、緯穎（6669）及智邦（2345）也合力貢獻超過120點指數，讓多頭資金轉往權值股。

今日成交金額大且走高為：臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、聯電（2303）、國巨*（2327）、南電（8046）、景碩（3189）、全新（2455）、緯穎（6669）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者則為：欣興、南亞科（2408）、南亞（1303）、華邦電（2344）、金居（8358）、聯鈞（3450）、大立光（3008）、力積電（6770）、聯亞（3081）、藥華藥（6446）及富世達（6805）。

永豐投顧表示，9月多空消息多，振幅加大，操作區間可設定42,000至49,000點，上緣 49,000 點對應在量能與資金到位前提下，本益比擴張所隱含的位置。於區間下緣與均線帶附近分批佈局，指數向上脫離均線糾結區時加碼，惟加碼須以成交金額放大至1.2兆元以上為條件；量能未同步放大的突破，短期內可能仍會拉回修正再追，若指數跌破44,900點均線帶且連續數個交易日未能收復，則盤整格局延續，待籌碼重新沉澱後再行評估。

類股配置延續AI硬體升級循環的直接受惠環節，伺服器機構與散熱、電源升級、載板與CCL升規、矽光子與CPO，以及類股內可能較有機會走強的半導體測試與設備，需選股應對並非全面上漲，而已經發酵一段時間的邊緣運算與工業電腦，適合作為降低組合波動的配置，漲幅可能不強，但整體評價仍具支撐性。

追蹤指標：一、證券劃撥餘額能否回升，為資金面的核心驗證；二、外資買超是否延續，以及投信與散戶資金是否同步進場；三、成交量能否回升至1.2兆元；四、長天期美債殖利率，30年期5.33%是否進一步上行，仍為評價端最敏感的變數。