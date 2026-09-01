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發哥漲停 台股大漲直逼47K大關 法人：高檔震盪延續 伺機再向上攻高
美股四大指數昨（31）日跌多漲少，不過費城半導體指數上漲0.5%表現最佳，帶動台股1日開高走高，盤中最高上漲789點至46,918點，直逼47K大關。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,435元。 「發哥」聯發科（2454）受惠於輝達買進可轉債35億美元，直接亮燈漲停鎖在4,315元。
法人指出，台股昨日尾盤因MSCI季度調整下，跌幅收斂留下影線，終場下跌203點。盤面類股以塑膠、散熱、光學鏡頭、IC設計等族群表現較佳。 台股回探十日線後留下影線，顯示低檔承接力道不弱，加上日成交量近期逐日增加，預期大盤高檔震盪，並伺機再向上攻高。
法人表示，台股高檔震盪，伺機攻高，操作策略上，可短打產業趨勢成長、線型強勢、法人買超股。做多可留意AI相關、半導體相關及光通訊股。
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