發哥漲停 台股大漲直逼47K大關 法人：高檔震盪延續 伺機再向上攻高

台股1日開高走高，一度拉升至46,903.88點，上漲775.48點，為7月從低點反彈以來的高點，投資人關注後市表現，是否可以進場布局？證券分析師強調，攻擊量已經出現，各均線呈現多頭排列，台股準備往新高挑戰，點名看好五大族群值得關注。

2026-09-01 12:36