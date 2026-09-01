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台股往新高挑戰 分析師看好這五族群可以買、欣興也被點名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股1日開高走高，一度拉升至46,903.88點，上漲775.48點，為7月從低點反彈以來的高點，投資人關注後市表現，是否可以進場布局？證券分析師強調，攻擊量已經出現，各均線呈現多頭排列，台股準備往新高挑戰，點名看好五大族群值得關注。

台股早盤以46,177.11點開出，上漲48.64點，雖一度小翻黑下滑至46,081.11點，下跌47.36點，但隨後拉升翻紅，一度衝達46,903.88點，上漲775.48點，權王台積電（2330）開低走高，盤中一度衝達2,435元；聯發科（2454）跳空以漲停板4,315元開出後鎖死，影響大盤指數約213點。

盤面上日月光投控（3711）、智邦（2345）、緯穎（6669）、台光電（2383）、鴻海（2317）、聯電（2303）、台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）等同步大漲也是貢獻大盤指數的主力，大立光（3008）朝8,000元挺進，一度衝達7,995元，寫歷史新高，不過，盤中翻黑。

另外，因檢調搜索昨日股價重挫的欣興（3037）並未跌停，早盤以921元開出後一度下滑至911元，高點則曾拉升至994元，盤中跌幅逾1%，跌幅呈現收斂；景碩開高走高衝上漲停900元，南電（8046）也上漲。

證券分析師張陳浩表示，台股上周末就開始放量，昨日更是下殺有量，顯示有人承接，大盤指數續創7月反彈以來的新高，各均線多頭排列，加上攻擊量的出現，意味著大盤指數準備往新高挑戰。

張陳浩點名看好有散熱、ABF、CCL、新CPO、低位階的被動元件及聯電、鴻準（2354）等族群，例如奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）；欣興、景碩、南電；台光電、台燿（6274）、聯茂（6213）；大立光、玉晶光（3406）、今國光（6209）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、華星光（4979）等。

台股 欣興 族群

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