證交所攜台經院、資策會推產業報告 聚焦半導體、汽車與通信網路

為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）2026年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。

該計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態的理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。今年8月推出研究報告聚焦於半導體、汽車工業、通信網路及其他電子等多元產業。

半導體產業方面，研析報告指出Micro LED因受惠於優良顯示品質及應用場景擴大，已從傳統顯示跨足透明顯示器、矽光子與智慧眼鏡等新興領域。全球新產能陸續進入量產，帶動該產業營收強勁成長，預估今年全球Micro LED顯示面板業營收成長率將高達101.15%。展望後市，在規模經濟與新應用拓展帶動下，預估2029年全球市場規模將突破10億美元，2032年進一步達到68億美元，台灣憑藉全球領先地位，在顯示裝置與AI光通訊雙引擎推動下，中長期營運成長動能備受看好。

汽車工業產業方面，研析報告指出電動車因受政府補助與國產化政策帶動，電動巴士產業在2020至2026年完成技術驗證與供應鏈建置，逐步邁向商業化擴張。展望未來，該產業將進入普及期，由政策驅動轉向市場機制主導。隨著車聯網（V2X）與車電聯網（V2G）技術成熟，電動巴士將延伸為分散式儲能節點，創造能源管理附加價值；同時結合ICT優勢輸出智慧交通方案，加速開拓海外市場，挹注長期投資與成長動能。

有關汽車電子製造業，受惠美國公告汽車零組件輸美關稅降至15%，台灣廠商享與日韓同等稅率，有助於拓展北美市場。展望後市，車輛朝高階自駕與ADAS發展，帶動鏡頭、雷達及智慧座艙等需求增長。根據預測，2020年全球汽車電子製造市場規模可望上看4,500億美元以上，年複合成長率約5~6%，整體市場呈現穩定擴張態勢。

通信網路產業方面，研析報告指出人口高齡化、家庭照護結構改變及長照需求增加，使照護安全不僅是醫院與機構的管理議題，也延伸至居家、社區及高齡住宅等生活場域，推估顯示台灣65歲以上人口占比將由2024年的19.2%攀升至2070年的46.5%，同期每名老年人口對應的青壯年人口將由3.6名降至1.0名。

照護人力的縮減，將加速科技導入需求，無線安防科技導入照護場域後，因具有低施工門檻與彈性配置優勢，使安全監測由固定建物延伸為以人為核心的移動照護。臺灣業者憑藉通訊與物聯網優勢，加速軟硬體與雲端管理平台整合，在長照剛性需求支撐下，跨場域整合方案展現長期投資成長潛力。

其他電子產業方面，研析報告指出受惠全球AI投資競賽驅動科技產業擴張，半導體標竿企業大舉擴增資本支出，推升廠務工程與設備採購需求，20205年台灣電子及半導體生產設備維修及安裝業銷售值年增達16.66%，相關動能延續至2026年1至4月，銷售值年增率續達13.62%，擴建效應更外溢至PCB、被動元件等大廠，帶動整體廠務訂單增加。

展望未來，全球半導體廠務投資熱點聚焦於台、美、韓，在先進製程與先進封裝產能急迫擴充下，廠務工程訂單能見度高且需求殷切，將持續促進機電與設備工程產業景氣邁向成長。

臺灣證券交易所透過臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。

證交所未來每個月將針對前瞻產業發布計三至五篇的產業研究報告，可於下列網站查詢最新產業動態：

證交所創新板官網「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」(https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)

臺灣指數公司IR議合服務平台IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)

台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)