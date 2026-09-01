台股攻47K在即？法人看好 AI 基本面、後市續旺

台股1日開高走高，截至上午11點10分，盤中最高一度達46,845點，多頭有望向47K大關進攻。法人表示，市場持續等待美國聯準會政策方向之際，AI科技龍頭陸續釋出樂觀展望，帶動AI投資題材再度增溫。

近期市場一方面聚焦聯準會主席華許於傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會的演說，使市場情緒偏向觀望，美國公債殖利率維持區間震盪；另一方面，美伊關係及美加貿易爭端升溫，也為市場增添不確定性。不過，AI晶片龍頭公布優於預期的財報及樂觀展望，有效緩解市場對AI支出成長放緩的擔憂。

安聯投信台股團隊表示，近期市場波動主要來自信心面與籌碼面因素。信心面受到美債殖利率、貨幣政策、中東地緣政治，以及AI產品規格與出貨進度等消息干擾；籌碼面則受到投資人持股成本及市場情緒變化影響。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管市場時而出現較大波動，但自4月以來，AI產業基本面並未出現實質改變，市場波動更多反映信心與資金行為的調整。具備競爭優勢的AI企業仍可望持續受惠，而基本面改善的非AI族群同樣有機會吸引資金青睞，因此依舊看好台股後市發展。

就投資題材而言，蕭惠中表示，美國AI科技巨頭最新財測優於預期，加上Rubin平台即將量產，市場對AI產業再度轉趨樂觀。與此同時，企業資本支出持續上修，也反映市場預期2027年AI硬體需求仍有望維持超過五成的成長幅度，進一步支撐AI供應鏈企業的獲利與股價表現。