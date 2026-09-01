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00939配息0.125元今開盤秒填息 盤中股價突破歷史新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

統一台灣高息動能（00939）於1日進行除息，每受益權單位配發0.125元，以31日收盤價23.17元計算，單月配息殖利率約0.53%，近一年實際配息殖利率5.89%。受惠台股早盤開高，00939開盤後秒填息，今日盤中股價衝上23.20元亦創下新高，再度展現兼具高股息與成長動能的市場吸引力。

從投資組合觀察，00939主要聚焦金融及電子兩大產業，且前十大持股中，金融股即占八檔、合計權重逾四成。受惠金融股超級法說周帶來的利多效應，近一周台股金融保險類股漲幅5.79%，勝過大盤漲幅3.05%，成為近來激勵00939股價走勢的重要推力。今日早盤，台新新光金（2887）、中信金（2891）及元大金（2885）等指標金融股更攜手開高走揚，也為00939盤中表現增添動能。

月配息的00939自2024年3月掛牌以來，截至目前已完成第26次收益分配，歷次除息後均完成填息，填息紀錄維持100%。在台股高檔震盪與市場輪動加速的環境下，00939持續獲得市場關注，反映兼顧收益與成長動能的高股息策略，仍具一定配置吸引力。

展望後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，近期市場仍面臨地緣政治變數、油價波動、聯準會內部偏鷹立場，以及股市籌碼尚待沉澱等多重不確定性，預期台股短線震盪格局可能延續。不過，台股基本面仍屬穩健，AI需求持續為產業發展主軸；隨市場更加關注聯準會後續利率政策動向，貨幣政策預期將成為影響市場情緒的重要因素，整體而言，台股中長線仍具發展潛力。

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