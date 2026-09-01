證交所投資知識小幫手上線 輕鬆學投資、建立正確投資觀念

為持續推動投資人教育，提供更便利、友善的學習體驗，臺灣證券交易所啟動投資人教育新品牌「證好學 TWSE Academy」，8月31日第一步率先推出智能客服「TWSE投資知識小幫手」，透過對話互動與主題導引，提供便利的投資知識查詢與學習服務，協助投資人找到想了解的資訊，進一步建立正確投資與風險管理觀念，讓投資學習更簡單。

投資知識涵蓋市場制度、金融商品、交易機制及風險管理等不同面向，面對豐富的學習內容，投資人有時可能不知道該從哪裡開始，或需要花費時間尋找所需資訊。「TWSE投資知識小幫手」以「陪伴學習」為核心，透過直覺的對話互動，讓投資人從自己感興趣或想了解的主題開始，輕鬆踏出學習的第一步。

無論是剛開始接觸投資，或希望進一步了解特定投資主題，只要提出想學習的問題，小幫手即可協助找到相關知識，並透過主題導引延伸更多學習內容。從「今天想學什麼？」開始，讓每一次提問，都成為累積投資知識的起點。

「TWSE投資知識小幫手」不只著眼於單一問題的資訊提供，更重視投資知識的延伸與學習。透過對話互動與內容導引，依據投資人想了解的問題提供相關資訊，並適時推薦延伸主題，讓使用者可以從一個感興趣的問題出發，逐步探索更多相關知識。

在使用體驗上，投資人可依自身學習需求，以直覺的方式提出想了解的投資問題，再由小幫手協助連結相關知識與學習內容，減少在不同資訊間搜尋的時間，讓投資知識的取得更便利，也讓學習更有方向。

投資教育不只是提供資訊，更重要的是協助投資人建立正確觀念與自主判斷能力。「TWSE投資知識小幫手」從投資人的學習需求出發，透過便利查詢、內容導引及延伸學習，協助使用者循序理解投資知識與相關風險，打造「找得到、看得懂、學得會」的投資學習體驗。

證交所期望透過更友善、便利的學習方式，拉近投資人與金融知識的距離，讓學習融入日常。只要願意開始，「TWSE投資知識小幫手」隨時陪伴投資人探索知識、累積觀念，從每一次提問開始，多懂一點投資，也為自己的投資決策多一分準備。

「TWSE投資知識小幫手」即日起正式上線，透過便利查詢與延伸學習，陪伴投資人累積投資知識，讓學習隨時都能開始。歡迎直接進入「TWSE投資知識小幫手」體驗，從「今天想學什麼？」開啟自己的投資學習。

「TWSE投資知識小幫手」網址：https://aiowl.twse.com.tw/investor/