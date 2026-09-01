聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

台股9月首日開高48.64點、報46,177.11點，隨後在聯發科（2454）跳空漲停、直奔4,315元，台積電（2330）開低翻紅，加上鴻海（2317）、創意（3443）、台新新光金（2887）、南電（8046）等要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大，一度逼近520點、觸及46,641.88點；欣興（3037）則逃脫跌停陰霾，盤面多空交錯。國喬（1312）、南亞（1303）、欣興等個股交投熱絡。

美伊再度交火推升油價與美債殖利率，市場對聯準會9月升息預期升溫，美股三大指數昨夜全面收黑，台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.53%、但聯電（2303）ADR逆勢上漲0.45%；不過，輝達宣布斥資35億美元投資聯發科，AI晶片合作再深化，成為台股今日盤面焦點。

盤面上，五大權值股開盤僅台積電跌10元、報2,395元，其餘皆開高。其中，聯發科更跳空漲停報4,315元、台達電（2308）開高報1,845元、鴻海開高報253元、日月光投控（3711）開高報588元。

類股方面，水泥、玻陶、油電燃氣、其他電子等漲幅居前，生醫、其他、居家生活、航運等相對疲弱。

回顧台股8月31日表現，集中市場指數下跌202.98點、收46,128.47點，成交值達1.2兆元。三大法人賣超258.46億元，其中，外資賣超143.92億元，投信賣超40億元，自營商賣超（合計）74.53億元。

法人指出，華許偏鷹言論、美伊衝突推升油價，加上長天期美債殖利率走高，短線仍壓抑風險資產表現；本周非農、博通與戴爾財報將成市場觀察焦點。回到台股，半導體展、8月營收及蘋果新品發表會等題材接力，有望支撐買盤，惟債市波動仍是壓抑大盤的主要變數，預期指數維持高檔震盪，操作宜低接不追高，聚焦流動性佳的中大型AI權值股。