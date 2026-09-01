快訊

雙颱共存不共舞 科羅旺颱風今上午8時生成、對台影響曝光

孩子最小才5歲…南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股9月首日開高48.64點、報46,177.11點。聯合報系資料照
台股9月首日開高48.64點、報46,177.11點。聯合報系資料照

台股9月首日開高48.64點、報46,177.11點，隨後在聯發科（2454）跳空漲停、直奔4,315元，台積電（2330）開低翻紅，加上鴻海（2317）、創意（3443）、台新新光金（2887）、南電（8046）等要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大，一度逼近520點、觸及46,641.88點；欣興（3037）則逃脫跌停陰霾，盤面多空交錯。國喬（1312）、南亞（1303）、欣興等個股交投熱絡。

美伊再度交火推升油價與美債殖利率，市場對聯準會9月升息預期升溫，美股三大指數昨夜全面收黑，台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.53%、但聯電（2303）ADR逆勢上漲0.45%；不過，輝達宣布斥資35億美元投資聯發科，AI晶片合作再深化，成為台股今日盤面焦點。

盤面上，五大權值股開盤僅台積電跌10元、報2,395元，其餘皆開高。其中，聯發科更跳空漲停報4,315元、台達電（2308）開高報1,845元、鴻海開高報253元、日月光投控（3711）開高報588元。

類股方面，水泥、玻陶、油電燃氣、其他電子等漲幅居前，生醫、其他、居家生活、航運等相對疲弱。

回顧台股8月31日表現，集中市場指數下跌202.98點、收46,128.47點，成交值達1.2兆元。三大法人賣超258.46億元，其中，外資賣超143.92億元，投信賣超40億元，自營商賣超（合計）74.53億元。

法人指出，華許偏鷹言論、美伊衝突推升油價，加上長天期美債殖利率走高，短線仍壓抑風險資產表現；本周非農、博通與戴爾財報將成市場觀察焦點。回到台股，半導體展、8月營收及蘋果新品發表會等題材接力，有望支撐買盤，惟債市波動仍是壓抑大盤的主要變數，預期指數維持高檔震盪，操作宜低接不追高，聚焦流動性佳的中大型AI權值股。

聯發科 漲停 欣興

延伸閱讀

台股盤中跌逾800點 CPO、記憶體股相對強勢

最強亞股 台股8月漲3,008點

台股開低走低跌逾600點…46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

台股尾盤反攻、終場下跌202點 三大法人賣超267億元

相關新聞

聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

台股9月首日開高48.64點、報46,177.11點，隨後在聯發科（2454）跳空漲停、直奔4,315元，台積電（2330）開低翻紅，加上鴻海（2317）、創意（3443）、台新新光金（2887）、南電（8046）等要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大，一度逼近520點、觸及46,641.88點；欣興（3037）則逃脫跌停陰霾，盤面多空交錯。國喬（1312）、南亞（1303）、欣興等個股交投熱絡。

最強亞股 台股8月漲3,008點

台股昨（31）日受美國聯準會主席華許「放鷹」及美伊情勢再趨緊張衝擊，一度大跌逾800點，所幸尾盤MSCI季度調整生效爆出史上第二大巨量3,064億元托住，加權指數守住「46K」；台股8月上漲3,008點，寫史上最強8月、6.9%漲幅更是亞股第一強。

外資上周買超新興亞洲 越南單周漲幅3.6%表現最強、台股漲2.4%居次

美國聯準會主席華許上周五（28日）重申要抗通膨、推高升息機率，市場偏鷹解讀，促使投資氣氛轉趨謹慎。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞洲整體淨流出18.1億美元。其中，外資賣超南韓56.6億美元最多，賣超泰國3.7億美元、賣超菲律賓1.2億美元；買超部分，台股最受外資青睞，共買超37.4億美元最多，外資買超印度5.6億美元，買超越南及印尼分別為0.4億及0.2億美元。

就市論勢／矽光子、CPO打聚光燈

台灣7月海關出口年增率達46.3%，外銷訂單連續兩個月突破900億美元。展望後市，AI供應鏈訂單能見度高，Rubin機櫃已於8月開始出貨、年底放量，加上歐美年底旺季備貨及AI需求外溢帶動傳產漸入佳境，台灣今年經濟成長強勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。