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華許放鷹 景順：經濟韌性仍支撐風險資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，聯準會主席華許在傑克森霍爾年會（Jackson Hole）上的發言偏向鷹派，雖然提高市場對進一步升息的預期，但9月升息並非目前最可能的情境。投資布局仍持續看好AI與數位基礎建設等結構性成長主題相關的投資機會；在固定收益方面，維持選擇性配置的審慎立場，並留意存續期間風險

華許希望降低前瞻指引在貨幣政策溝通中的重要性，且未明確暗示9月將採取行動，因此即將公布的通膨與就業市場數據，將成為觀察聯準會政策走向的重要指標。

趙耀庭指出，傑克森霍爾年會釋出的關鍵訊息是，聯準會仍堅定將通膨降至2%的目標水準，若通膨改善進程停滯，進一步緊縮貨幣政策的可能性依然存在。華許的發言也比市場原先預期更為鷹派，顯示政策轉向寬鬆並非目前的選項，並強調聯準會目前「最關注的重點應放在物價」。

儘管聯準會維持抗通膨立場，華許對美國整體經濟展現信心。他指出，美國經濟成長仍具韌性，勞動市場穩健且充分就業，消費支出與投資支出亦保持強勁，其中投資支出持續受到人工智慧（AI）相關資本支出的帶動。

若利率維持高檔的時間拉長，市場可能出現階段性波動。長天期資產對利率變化高度敏感，若債券殖利率持續上升，股票評價面也可能面臨壓力。

不過，傑克森霍爾年會也再次提醒投資人，美國經濟依然展現強勁韌性，而穩健的經濟基本面仍為風險性資產提供支撐。

華許 韌性 風險

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