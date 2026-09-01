台股8月底開戶數近1470萬人續創高 月增9.1萬人

台股8月反彈上漲3008.72點，站回46000點大關，根據台灣證券交易所統計，截至8月底，台股累積總開戶數達到1469萬8250人，較7月底再增加9萬1429人，續創歷史新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，8月新增開戶數中，19歲以下新增開戶4萬214人，增加最多，其次是20至30歲新增2萬4032人。合計30歲以下新增開戶數達6萬4246人，包辦8月整體新增開戶數70.26%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展，尤其許多父母提前幫小朋友展開理財布局。

根據證交所8月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為86萬8888人，月增4萬214人；20至30歲累積開戶數191萬0896人，月增2萬24032人；31至40歲累積開戶數238萬3008人，月增9989人；41至50歲累積開戶數272萬7968人，月增9218人；51至60歲累積開戶數241萬1269人，月增5401人；61歲以上累積開戶數427萬8462人，月增1267人；法人等其他累積開戶數11萬7759人，月增1308人。