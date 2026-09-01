外資上周買超新興亞洲 越南單周漲幅3.6%表現最強、台股漲2.4%居次

美國聯準會主席華許上周五（28日）重申要抗通膨、推高升息機率，市場偏鷹解讀，促使投資氣氛轉趨謹慎。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞洲整體淨流出18.1億美元。其中，外資賣超南韓56.6億美元最多，賣超泰國3.7億美元、賣超菲律賓1.2億美元；買超部分，台股最受外資青睞，共買超37.4億美元最多，外資買超印度5.6億美元，買超越南及印尼分別為0.4億及0.2億美元。

中國信託投信表示，上周新興亞股平均小跌0.1%，市場漲跌互見，越南為漲幅最多市場，單周上漲3.6%，其次為台股上漲2.4%；下跌部分，菲律賓單周跌4.5%較重，南韓下跌1.8%、泰國下跌1.6%，印度及印尼則分別下跌0.4及0.1%。

美股及升降息觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，華許暗示有意修正7月FOMC會後市場質疑他對抗通膨態度不堅決的印象，市場偏鷹解讀；另外，利率期貨顯示9月FOMC會議升息機率由演講前的低於40%上升至上周五收盤後接近60%，年底前升息碼數由1.1碼增加至1.5碼，令2年期公債殖利率彈升。

楊士醇認為，當前財政部甚至白宮正積極透過各種手段緩和政府債務壓力，聯準會決策可能無法單純用對抗通膨而積極升息來思考，還需要更多線索去判斷升息可能。美股方面，S&P 500企業今年第2季財報EPS年增率高達47.4%，顯示企業基本面具有韌性，維持中性偏多看待；不過，第4季預期市場將持續受通膨、就業市場、美伊衝突、新Fed主席政策等干擾，市場仍充滿不確定性，投資人可持續透過多重資產配置降低市場波動風險。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，最新數據顯示，越南生產及製造業動能持續強勁，越南今年前七個月工業生產指數年增 11.4%，創多年同期最高增幅，主要來自加工製造業成長帶動。同時，7月製造業PMI升至52.9，創五個月新高，受惠於新訂單增加、生產活動回暖，支撐企業對於未來景氣前景的信心。

張晨瑋指出，越南進入大基建時代，國家融資需求提高，截至7月底越南整體放款餘額達 20.15千兆越盾，較去（2025）年至今成長約8.38%。四家大型民營集團也以重大國家發展專案提出約達1,700兆越盾的融資需求，為滿足漸高的籌資需求，官方除釋放銀行體系放款空間，也推出多元籌資工具，企圖減輕銀行借貸壓力，在流動性政策刺激下，市場內需將持續強勁。受惠企業基本面及官方持續祭出利多政策，對越南維持長線正向看法。