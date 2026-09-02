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台指期夜盤幾近平盤 法人：台股可能維持震盪

中央社／ 台北1日電

美股主要指數多數收低，與台股關聯性高的費城半導體指數上漲65.39點，相對強勢。法人表示，台股8月31日下跌202.98點，收在46128.47點，台指期夜盤震盪小漲1點，台股今天可能延續震盪走勢。

美伊緊張局勢再次升溫，推升國際油價，美股多數收低。道瓊工業指數下跌374.09點，跌幅0.7%；標普500指數下跌25.62點，跌幅0.33%；那斯達克指數下滑31.53點，跌幅0.12%；費城半導體指數上漲65.39點，漲幅0.57%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.53%。

國內外產業訊息方面，聯發科與輝達（NVIDIA）宣布，深化長期合作夥伴關係，共同打造跨世代的AI基礎建設、邊緣AI運算與車用產品。輝達同時投資聯發科35億美元海外可轉換公司債（ECB）。此外，Alphabet也認購聯發科ECB。

國際半導體產業協會（SEMI）產業研究資深總監曾瑞榆表示，AI基礎建設帶動半導體產業不同成長曲線，預期今年全球半導體營收可望突破1.5兆美元，2030年進一步突破2兆美元，設備市場將優於預期，材料市場將連續2年成長2位數。

台積電先進封裝技術發展副總經理徐國晉說，光收發器底層架構正經歷結構性轉變，矽光子已成為主流型態，預期2027年市占率可望超過50%。而矽光子最終體現是共同封裝光學（CPO），今年下半年將有指標廠商投入量產。

正崴與子公司永崴投控宣布，兩家公司董事會通過參與公開收購案，擬以每股0.05元，處分所持有的森崴能源股權約1.43億股。

法人 台指期 台股

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