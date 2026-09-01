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最強亞股 台股8月漲3,008點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（31）日受美國聯準會主席華許「放鷹」及美伊情勢再趨緊張衝擊，一度大跌逾800點，所幸尾盤MSCI季度調整生效爆出史上第二大巨量3,064億元托住，加權指數守住「46K」；台股8月上漲3,008點，寫史上最強8月、6.9%漲幅更是亞股第一強。

法人指出，當前加權指數逼近前波高檔大量套牢區，加上觀望9月中旬FOMC會議，短線以區間震盪整理機會高。

聯準會主席華許在全球央行年會上放鷹，市場對9月升息預期拉高，三大法人昨日同步賣超，合計258.5億元。其中外資現貨賣超143.9億元，但在台指期淨空單減少685口至82,970口，期現貨並未同步偏空操作；投信賣超40億元，連三賣，累計賣超56.4億元；自營商賣超74.5億元，買轉賣。八大公股行庫進場買超78.4億元穩盤。

在賣壓沉重下，大盤一度大跌881點至45,450點，跌破五日線，甚至逼近十日線，午盤過後在MSCI季度調整生效效應下，最後一盤爆出3,064億元巨量，一口氣拉抬指數148點，終場僅小跌202點，收46,128點，跌幅0.4%，成交量放大至1.28兆元，連五日增溫。

千金股跌多漲少，欣興（3037）跌停收999元跌出千金股，玉晶光（3406）漲停收1,005元擠進千金股，檔數維持49檔。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭和台新投顧總經理黃文清看法，操作上，建議保留現金水位四至五成，維持資金彈性，逢回布局；可留意半導體展、蘋果新機題材、8月營收大幅成長股。

亞股 台股 華許

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