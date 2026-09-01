聽新聞
0:00 / 0:00
最強亞股 台股8月漲3,008點
台股昨（31）日受美國聯準會主席華許「放鷹」及美伊情勢再趨緊張衝擊，一度大跌逾800點，所幸尾盤MSCI季度調整生效爆出史上第二大巨量3,064億元托住，加權指數守住「46K」；台股8月上漲3,008點，寫史上最強8月、6.9%漲幅更是亞股第一強。
法人指出，當前加權指數逼近前波高檔大量套牢區，加上觀望9月中旬FOMC會議，短線以區間震盪整理機會高。
聯準會主席華許在全球央行年會上放鷹，市場對9月升息預期拉高，三大法人昨日同步賣超，合計258.5億元。其中外資現貨賣超143.9億元，但在台指期淨空單減少685口至82,970口，期現貨並未同步偏空操作；投信賣超40億元，連三賣，累計賣超56.4億元；自營商賣超74.5億元，買轉賣。八大公股行庫進場買超78.4億元穩盤。
在賣壓沉重下，大盤一度大跌881點至45,450點，跌破五日線，甚至逼近十日線，午盤過後在MSCI季度調整生效效應下，最後一盤爆出3,064億元巨量，一口氣拉抬指數148點，終場僅小跌202點，收46,128點，跌幅0.4%，成交量放大至1.28兆元，連五日增溫。
千金股跌多漲少，欣興（3037）跌停收999元跌出千金股，玉晶光（3406）漲停收1,005元擠進千金股，檔數維持49檔。
綜合第一金投顧董事長黃詣庭和台新投顧總經理黃文清看法，操作上，建議保留現金水位四至五成，維持資金彈性，逢回布局；可留意半導體展、蘋果新機題材、8月營收大幅成長股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。