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台股上半年太強！六大壽險股票帳面價值衝破3.3兆元

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
六大壽險最新出爐的2026年第2季財報顯示，截至第2季底，合計持有股票帳面價值衝破3.3兆元。聯合報系資料照
六大壽險最新出爐的2026年第2季財報顯示，截至第2季底，合計持有股票帳面價值衝破3.3兆元。聯合報系資料照

今年上半年台股多頭行情發酵，六大壽險最新出爐的2026年第2季財報顯示，截至第2季底，合計持有股票帳面價值衝破3.3兆元，單季大增逾8,618億元；其中，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票未實現評價利益，更較去年底暴增破1兆元，成為壽險業淨值最強勁的成長動能。

受惠於今年上半年股市強勁反彈與成分股評價走高，六大壽險股票未實現利益全面勁揚。與去年底相比，國泰人壽今年第2季底FVOCI股票未實現利益達2,995.52億元居冠，單季大增2,595億元；富邦人壽亦有高達2,331.69億元，兩大龍頭合計上半年股票增值的未實現利益即突破5,300億元。

南山人壽、新光人壽、凱基人壽與台灣人壽的上半年股票未實現利益亦全數站上千億元大關，分別達 1,762.31億元、1,150.62億元、1,040.31億元和1,617.34億元，六大壽險今年上半年光是股票未實現利益合計就高達1兆897.79億元，為淨值累積了雄厚的水庫。

持股規模方面，若排除基金和ETF，僅計算國內外股票部位，六大壽險第2季底合計FVTPL和FVOCI共攀升至3兆3,501億元，較第1季底的2兆4,882.69億元大幅提升34.6%，其中又以國泰人壽逾8,200億元為最多，策略上幾乎將股票分類在OCI，以長期穩健獲利為基礎；富邦人壽持股逾8,139次之，其影響損益的FVTPL部位逾1,292億元，為六大壽險該部位最大者，優勢是有利於隨時實現資本利得挹注獲利。

南山人壽總持股規模亦達5,718億元，單季股票部位帳面價值增加逾1,900億元；新光人壽、台灣人壽與凱基人壽持股規模則分別約落在3,914億元、4,120億元與3,397億元。

債券布局方面，若僅計算純債券部位，截至第2季底FVTPL與FVOCI純債券帳面價值合計達5兆8,990.58億元，較第1季底增加約1,451億元，主因第2季市場通膨數據走緩、全球央行升息預期降溫，債市壓力獲得緩解，六大壽險FVOCI純債券部位的未實現虧損自第1季底的1,537.5億元大幅收斂至956.13億元，單季整體評價損失回血逾581億元，更為淨值穩盤。

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