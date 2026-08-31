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大立光、南亞等19檔列上市注意股票 光鼎遭處置
台灣證券交易所公告，31日有南亞（1303）、國喬（1312）、鼎元（2426）、統懋（2434）、全新（2455）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯鈞（3450）、宏致（3605）、富世達（6805）等19檔列入注意股票。其中，光鼎（6226）自9月1日至7日五個交易日將列為處置股票。
根據證交所官網，31日遭列入注意股票名單，除近日股票狂飆躋身千金股三哥的大立光外，還有南亞、國喬、鼎元、統懋、全新、玉晶光、聯鈞、宏致、光鼎、嘉基（6715）、富世達、AMAX-KY（6933）、松川精密（7788）、尖點（8021）、明輝-DR。
此外，緯穎中信5C購04、聯發科元大64購05、聯發科元大64購06等三檔權證亦榜上有名。
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