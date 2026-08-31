大立光、南亞等19檔列上市注意股票 光鼎遭處置

全球上周關注輝達財報、聯準會主席發言等風向，使金融市場表現震盪交錯。根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，外資連續兩周提款韓國，單周賣超56.6億美元，累計今年以來賣超逾千億，不僅提款金額持續擴大，更是亞股中賣超最劇的市場；台股則是單周買超第一，金額為37.38億美元，今年以來賣超金額略為縮小。

2026-08-31 18:02