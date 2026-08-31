快訊

昔「3323」轟動全台！林益世考上牙醫 大寮診所看診被認出

少子化衝擊！嘉縣4國小0新生、9校僅1人 4年後小一新生恐跌破2千

重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光、南亞等19檔列上市注意股票 光鼎遭處置

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台灣證券交易所公告，31日有南亞（1303）、國喬（1312）、鼎元（2426）、統懋（2434）、全新（2455）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯鈞（3450）、宏致（3605）、富世達（6805）等19檔列入注意股票。其中，光鼎（6226）自9月1日至7日五個交易日將列為處置股票。

根據證交所官網，31日遭列入注意股票名單，除近日股票狂飆躋身千金股三哥的大立光外，還有南亞、國喬、鼎元、統懋、全新、玉晶光、聯鈞、宏致、光鼎、嘉基（6715）、富世達、AMAX-KY（6933）、松川精密（7788）、尖點（8021）、明輝-DR。

此外，緯穎中信5C購04、聯發科元大64購05、聯發科元大64購06等三檔權證亦榜上有名。

光鼎 大立光 股票

延伸閱讀

台股尾盤反攻、終場下跌202點 三大法人賣超267億元

貴的更會漲？南亞五天飆逾三成 這檔高價股更狂漲42%

玉晶光挾雙題材 股價逆勢飆漲停天價、躋身千金股

最牛一輪／玉晶光報喜 元大5C樂

相關新聞

光通訊族群支撐力道強 法人看好明年規格升級將持續成長

今日受國際情勢影響下，大盤小幅回檔，光通訊族群表現相對亮眼，模組廠前鼎（4908）強攻漲停，FAU重要供應鏈上詮（3363）尾盤拉升逾6%，其餘供應鏈股價也相對有撐。法人指出，隨著AI伺服器持續帶動光通訊規格升級，明年光收發模組出貨量將持續成長，加上規格提升，光通訊族群將迎來爆發性成長。

外資狂買台股、單周吸金37億美元 9月三大題材接力登場

全球上周關注輝達財報、聯準會主席發言等風向，使金融市場表現震盪交錯。根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，外資連續兩周提款韓國，單周賣超56.6億美元，累計今年以來賣超逾千億，不僅提款金額持續擴大，更是亞股中賣超最劇的市場；台股則是單周買超第一，金額為37.38億美元，今年以來賣超金額略為縮小。

台股大跌他們逆勢紅！「這兩檔」擁AI護身符逆風暴衝

台股31日拉回整理，盤面個股跌多漲少，其中「逆勢走強股」因各擁利多題材發酵，吸引市場矚目。如長興（1717）股價大漲超過半根停板，終場收82.5元，攀本波反彈高峰；力積電（6770）大漲4.2%、收73元，表現均相當強勢。

大立光、南亞等19檔列上市注意股票 光鼎遭處置

台灣證券交易所公告，31日有南亞（1303）、國喬（1312）、鼎元（2426）、統懋（2434）、全新（2455）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯鈞（3450）、宏致（3605）、富世達（6805）等19檔列入注意股票。其中，光鼎（6226）自9月1日至7日五個交易日將列為處置股票。

MLCC庫存見底、單價上揚！外資預告被動元件「供需緊繃」將全面炸開

下半年進入電子產業的營運旺季，加上AI需求增溫，使得被動元件的供需吃緊狀況逐漸由AI領域蔓延至全市場，因而各外資法人紛紛喊「買」台廠國巨*（2327），目標價以花旗的1,450元暫居最高。

貴的更會漲？南亞五天飆逾三成 這檔高價股更狂漲42%

台股31日受到費半指數大跌影響，盤中一度下跌881.24點，但尾盤展開反攻，終場只下跌202.98點，成交量放大至1.2兆元。觀察成交量、成交值排行，成交量部分因MSCI季度調整，臺企銀（2834）、台泥（1101）等進榜；大立光（3008）則打進成交值前十中，股價創下新高，值得注意的是，大立光五日波段漲幅竟勝過南亞（1303）的34%，達42%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。