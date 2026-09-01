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就市論勢／矽光子、CPO打聚光燈

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

台灣7月海關出口年增率達46.3%，外銷訂單連續兩個月突破900億美元。展望後市，AI供應鏈訂單能見度高，Rubin機櫃已於8月開始出貨、年底放量，加上歐美年底旺季備貨及AI需求外溢帶動傳產漸入佳境，台灣今年經濟成長強勁。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）規模創高，矽光子與CPO成產業新亮點，有助提升類股表現。整體而言，台股中長期多頭格局不變，指數可望維持震盪盤堅。

投資建議

輝達最新財報已有效緩解市場對AI趨勢放緩疑慮，台鏈將持續受惠。此外，市場部分融資槓桿已於7月底消化完畢，短期無籌碼過熱隱憂。在「上有壓、下有撐」區間震盪格局下，建議鎖定符合AI趨勢相關類股，操作宜採逢回分批承接策略。

海關 矽光子 歐美

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