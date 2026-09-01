就市論勢／矽光子、CPO打聚光燈

受到AI科技股獲利疑慮引發估值調整、聯準會政策動向不明，以及美伊衝突餘波盪漾等干擾，台股於7月底回檔至波段低位後，8月起走勢回穩，台股ETF也走揚，又以主動式ETF領軍反攻力道最強。投信法人建議，逢急跌時可分批布局台股ETF。

2026-09-01 00:13