光通訊族群支撐力道強 法人看好明年規格升級將持續成長

今日受國際情勢影響下，大盤小幅回檔，光通訊族群表現相對亮眼，模組廠前鼎（4908）強攻漲停，FAU重要供應鏈上詮（3363）尾盤拉升逾6%，其餘供應鏈股價也相對有撐。法人指出，隨著AI伺服器持續帶動光通訊規格升級，明年光收發模組出貨量將持續成長，加上規格提升，光通訊族群將迎來爆發性成長。

光通訊模組大廠華星光（4979）法說會後，法人紛紛發布買進報告，主因看好下半年在EML及800G產品小幅放量的情況下，營收將維持穩健成長趨勢，CW Laser及400G產品則保持雙位數成長，整體稼動率提升將帶動毛利率回升。

展望明年，800G ZR模組將進一步放量，帶動模組營收迎來爆發性成長，再加上雷射產能持續開出，法人預估明年營收有望翻倍成長，獲利部分更是有機會在毛利率回升及規模經濟下，有更亮眼的表現。