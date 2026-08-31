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外資上周買盤挺台股 連兩周提款韓國

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上周全球關注輝達（NVIDIA）財報、聯準會主席發言等風向，金融市場表現震盪交錯。根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，外資連續兩周提款韓國，單周賣超56.6億美元，累計今年以來賣超逾千億，不僅提款金額持續擴大，更是亞股中賣超最劇的市場；台股則是單周買超第一，金額為37.38億美元，今年以來賣超金額略為縮小。

至於亞股漲跌幅表現，上周僅越南、台股表現為正報酬，分別上漲3.62%、2.45%，尤其台股今年累積漲幅接近60%，目前僅次於韓股；而單周跌幅最深則為菲律賓股市下跌4.52%，東南亞股市普遍皆綠。

玉山科技島基金（原PGIM保德信科技島基金）經理人林哲宇表示，外資上周回補台股超過千億，帶動台股拉出連四紅的走勢，加權指數整周上漲2.45%，突破8月中旬的波段高點。上周五聯準會主席華許的鷹派談話推升升息預期，使得高估值的科技與半導體族群承壓，台股31日開低走低。不過，9月起台股可聚焦題材不少，包括國際半導體展本周登場、下周亦有蘋果9/10凌晨發表新品，及8月上市櫃公司營收公告陸續登場，預料將為台股表現提供後續支撐。

林哲宇指出，台股成交量連續回到月均水準之上，雖然仍低於6 月逾1.3兆元的高檔，但市場持續消化前高附近的解套與獲利了結賣壓。此外，輝達財報確認AI景氣持續暢旺，加上台灣電子及資通訊產品外銷訂單與出口額動能強勁，企業獲利能見度依然高，建議投資人可趁大盤拉回，在月線附近分批布局，掌握後續行情機會。

玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）經理人施沛昇表示，從美債殖利率走勢來看，美國財政部雖宣布擴大長天期公債回購規模，僅短暫壓抑長端利率上升，但財政赤字壓力、貨幣政策不明朗及通膨延續時間，仍使利率維持高檔。在此環境下，債券收益吸引力提升，投資價值逐漸回歸票息收入本身。施沛昇指出，整體而言，美國經濟維持溫和成長，企業獲利持續強勁，信用債基本面具備支撐。短期雖面臨利率波動風險，但在股市高檔震盪加劇下，債券有助於平衡投資組合風險，且較高的收益水準已為長期投資提供更佳緩衝。ETF配置上，優先選擇布局存續期間較短、受利率波動影響相對較低，且收益率具吸引力的非投資等級債。

外資 台股 韓國 半導體

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